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25 марта. No time to die: как мир борется с коронавирусом

Среда, 25 марта 2020, 10:22
25 марта. No time to die: как мир борется с коронавирусом

Официальные данные актуальны на 11:10 25 марта

Украина. +29 инфицированных и четвертая смерть

В Украине 113 случаев заболеваний на коронавирус.

Наибольший прирост подтвержденных заболеваний за минувшие сутки зарегистрирован в Киевской (+7) и в Черновицкой (+13) областях.

Впервые случаи заболевания зарегистрировали в Луганской, Запорожской, Волынской и Одесской областях.

Четвертый человек в Украине умер от коронавируса. Мужчине с Тернопольщины было 68 лет.

С подозрением на коронавирус умер 45-летний мужчина в Днепре. Он неделю как вернулся из путешествия в Египет, заболел и лечился самостоятельно.

Среди заболевших – две медсестры из Ивано-Франковска. Они контактировали с 56-летней женщиной, попавшей в больницу в тяжелом состоянии и умершей до получения результатов теста на Covid-19.

Четвертым нардепом, который подхватил коронавирус, стал внефракционный Сергей Рудык.

Осталось 11 областей без единого официально установленного больного на коронавирус.

Также ни одного случая не зарегистрировали в зоне операции Объединенных сил.

Из сообщений оккупационной "власти" Крыма известно о не менее 7-х больных на полуострове. "Министерства" на оккупированном Донбассе отчитываются об отсутствии больных и "стабильной эпидемиологической ситуации".

Следите за актуальными цифрами на карте "Украинской правды".

Более 78 тысяч украинцев вернулись из-за границы

Еще 152 гражданина остается за рубежом на карантине, более 100 из которых – в Польше.

Лечится от Covid-19 за рубежом 18 украинцев. Шестеро уже выздоровели, трое – умерли (все погибшие - женщины, находившиеся в Италии).

Первые украинские тесты поехали в регионы

Тест-системы на 600 анализов изготовил Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины.

ПЦУ на 13-й день карантина позволила богослужения без прихожан

Теперь их можно проводить в присутствии священников, церковнослужителей и певцов. Участвовать в таких богослужениях верующие "должны" через средства удаленной связи.

А предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний готов отдать помещения церкви для больных коронавирусом.

Бездомных в Киеве будет кормить Красный Крест

Организация передаст в Дом социальной заботы тысячу горячих обедов, который раздаст их бездомным. Чтобы получить еду, надо обратиться к самому заведения по адресу: улица Суздальская, 4/6.

Также Красный Крест передаст 4000 защитных масок для соцработников.

О влиянии карантина на жизнь столичных бездомных (спойлер – опустевшие на еду и одежду свалки) читайте и смотрите в репортаже "Украинской правды".

В мире: +100 000 больных за 3 дня

22 марта во всем мире было зарегистрировано 304 544 случая заражения коронавируса, на утро 25 марта их количество увеличилось до 423 121.

Во всем мире:

Выздоровели: 108 619 людей

Умерли: 18 919 человек. Эта цифра уже превысила количество жертв пандемии "свинного гриппа" 2009-2010 годов, когда официальная статистика зафиксировала  более 18 000 смертей.

Италия-Испания-Франция

Больше всего летальных случаев насчитали в Италии, здесь от осложнений болезни умерло 743 человека.

Но есть и хорошие новости: в охваченной коронавирусом Ломбардии уменьшаются темпы распространения болезни. А в итальянской Павии выписали 38-летнего мужчину, так называемого "пациента №1", с которого началась локальная вспышка в Ломбардии.

Зато увеличились темпы заболеваемости в ряде других провинций, где карантин был введен позже.

Чтобы наконец остановить распространение болезни правительство Италии решило жестоко наказывать нарушителей карантина и штрафовать от 500 до 3000 евро.

В Испании зарегистрировали 680 новых смертей. А количество подтвержденных случаев там даже больше, чем в Италии – 6 922 новых.

Следующей среди европейских идет Франция, где жертвами COVID-19 за сутки стали 240 человек.

Великобритания: прекратите ездить в метро

В Великобритании, где правительство недавно отказалось от своей предыдущей стратегии создания "иммунитета нации", за последние сутки от коронавируса умерли 87 человек. Это самый большой суточный показатель с начала эпидемии.

В целом количество больных там выросло до 8 164 человек, в результате болезни умерли 422 человека.

Мэр Лондона Садик Ган без сентиментов говорит горожанам: прекратите ездить в метро или умрет больше людей.

Оксфордские ученые (не путать с героями мемов "британскими учеными") прогнозируют, что новым коронавирусом уже заразилась, возможно, половина населения страны.

США и Коронавирус-пати

США лидируют по темпам распространения коронавирусной болезни. За сутки здесь подтвердили 11 074 случая заражения, в общем зарегистрировали 53 660 случаев заражения.

Дональд Трамп признал, что Соединенным Штатам сложно получить медицинское оборудование для лечения больных:

"На мировом рынке медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких – безумие. Мы помогаем штатам получить оборудование, но это не легко".

Однако некоторых американцев еще не постигло осознание серьезности ситуации. В США группа молодых людей проводила "coronavirus party" в знак протеста против карантина. Пока они считали себя непреодолимыми, по меньшей мере у одного участника вечеринки нашли новый вирус.

Даже от тамошнего президента иногда звучат фразы, которые напоминают легкомысленные. Трамп надеется в ближайшее время вернуться к нормальной жизни. 

Он хочет, чтобы страна "начала восстанавливаться" уже к Пасхе, чтобы церкви на праздник были полны людей, а экономика была открыла для бизнеса.

Власти Штатов выделяют рекордные суммы на противостояние вируса и поддержку экономики. Лидеры Белого дома и Сената договаривались до поздней ночи, и в конце концов сошлись на 2 триллионах долларов.

Трамп также пообещал больше не использовать термин "китайский вирус", который считается дискриминационным.

Pornhub. Полезные новости

В Сингапуре разработали тест, выявляющий коронавирус за 5 минут. В лаборатории ожидают, что получат разрешение на его использование в течение месяца.

Между тем в Pornhub решили доказать, что карантин – это не так и скучно! Чтобы процесс сидения дома заиграл новыми красками, премиум-подписка на сервис временно стала бесплатной.

"Наслаждайтесь, оставайтесь дома и будьте в безопасности!", – желают нам в Pornhub.

Пользователи Facebook все больше времени проводят в соцсети. Однако компания заявила, что вспышка коронавируса подорвала продажи рекламы, на которую приходится почти весь ее доход.

А что Китай?

Китай, который был первым эпицентром вспышки, продолжает идти на поправку.

Власти открыли для посещения известную Большую китайскую стену.

Два месяца назад ежедневный подсчет больных в стране шел на тысячи, умерших – на десятки. За прошедшие сутки там зарегистрировали 4 смерти.

Правда, количество новых заражений в последнее время возросло: 47 человек в день. Власти Китая считают, что скачок связан с возвращением больных людей из-за рубежа.

Футбол остался только в Беларуси

Звезды Голливуда, поп-сцены и спорта запустили карантинный флешмоб с призывом оставаться дома. К акции присоединились Элтон Джон, Джулия Робертс, Дэвид Бекхэм, Ева Лонгория и Эмма Уотсон.

Легенда итальянского "Милана" Паоло Мальдини в интервью Corriere dello Sport рассказал о том, как трудно восстанавливается после коронавируса. По его словам, он никогда не сталкивался с такой сильной болью и давлением в груди.

Но худшее уже позади, Мальдини пошел на поправку.

Другие звезды футбольного мира начали осознавать серьезность ситуации и выделять деньги на борьбу с пандемией. В частности, по миллиону евро уже выделили на помощь медикам Лионель Месси, Криштиану Роналду и тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

Тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо ушел волонтером помогать пожилым людям в Лондоне, а президент португальского "Спортинга" Фредерику Варандаш пошел работать в лиссабонскую больницу.

Всемирный карантин и предостережения ВОЗ не впечатляют президента Александра Лукашенко. Беларусь – единственная страна в Европе, где даже не остановили футбольный чемпионат.

В отличие от футболистов Беларуси, боксеры во всем мире ставят свои бои на паузу. Битву за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом перенесли.

Грета Тунберг тоже в теме

Из-за коронавируса в США госпитализировали звезду Голливуда, украинскую актрису Иванну Сахно.

Тесты показали положительный результат и у президента Гарвардского университета Лоуренса Беко и у его жены Адель.

Бывший генсек НАТО Хавьер Солана, тоже инфицирован коронавирусом, с больничной койки призвал всех бороться за пандемией коллективно. Он назвал ситуацию в мире "конфликтом против врага, которого невозможно увидеть".

Коронавирусную инфекцию подтвердили также у Мартти Ахтисаари – 10-го президента Финляндии и лауреата Нобелевской премии мира 2008 года.

Свое веское слово о пандемии, наконец, сказала шведская эко-активистка Грета Тунберг. В своем Instagram она высказала предположение, что тоже переболела коронавирусом, пережив слабость, дрожь, боль в горле и кашель.

Грета посоветовала своим поклонникам оставаться дома, следовать рекомендациям медиков и власти. Отличный план, Грета!

Мунк советует не трогать лицо во время пандемии

Украинский иллюстратор Александр Грехов, известный выставкой "Квантовый прыжок Шевченко", нарисовал обновленную версию картины "Крик" норвежского художника Эдварда Мунка.

 
иллюстратор Александр Грехов

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019
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