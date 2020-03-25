25 марта. No time to die: как мир борется с коронавирусом
Официальные данные актуальны на 11:10 25 марта
Украина. +29 инфицированных и четвертая смерть
В Украине 113 случаев заболеваний на коронавирус.
Наибольший прирост подтвержденных заболеваний за минувшие сутки зарегистрирован в Киевской (+7) и в Черновицкой (+13) областях.
Впервые случаи заболевания зарегистрировали в Луганской, Запорожской, Волынской и Одесской областях.
Четвертый человек в Украине умер от коронавируса. Мужчине с Тернопольщины было 68 лет.
С подозрением на коронавирус умер 45-летний мужчина в Днепре. Он неделю как вернулся из путешествия в Египет, заболел и лечился самостоятельно.
Среди заболевших – две медсестры из Ивано-Франковска. Они контактировали с 56-летней женщиной, попавшей в больницу в тяжелом состоянии и умершей до получения результатов теста на Covid-19.
Четвертым нардепом, который подхватил коронавирус, стал внефракционный Сергей Рудык.
Осталось 11 областей без единого официально установленного больного на коронавирус.
Также ни одного случая не зарегистрировали в зоне операции Объединенных сил.
Из сообщений оккупационной "власти" Крыма известно о не менее 7-х больных на полуострове. "Министерства" на оккупированном Донбассе отчитываются об отсутствии больных и "стабильной эпидемиологической ситуации".
Следите за актуальными цифрами на карте "Украинской правды".
Более 78 тысяч украинцев вернулись из-за границы
Еще 152 гражданина остается за рубежом на карантине, более 100 из которых – в Польше.
Лечится от Covid-19 за рубежом 18 украинцев. Шестеро уже выздоровели, трое – умерли (все погибшие - женщины, находившиеся в Италии).
Первые украинские тесты поехали в регионы
Тест-системы на 600 анализов изготовил Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины.
ПЦУ на 13-й день карантина позволила богослужения без прихожан
Теперь их можно проводить в присутствии священников, церковнослужителей и певцов. Участвовать в таких богослужениях верующие "должны" через средства удаленной связи.
А предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний готов отдать помещения церкви для больных коронавирусом.
Бездомных в Киеве будет кормить Красный Крест
Организация передаст в Дом социальной заботы тысячу горячих обедов, который раздаст их бездомным. Чтобы получить еду, надо обратиться к самому заведения по адресу: улица Суздальская, 4/6.
Также Красный Крест передаст 4000 защитных масок для соцработников.
О влиянии карантина на жизнь столичных бездомных (спойлер – опустевшие на еду и одежду свалки) читайте и смотрите в репортаже "Украинской правды".
В мире: +100 000 больных за 3 дня
22 марта во всем мире было зарегистрировано 304 544 случая заражения коронавируса, на утро 25 марта их количество увеличилось до 423 121.
Во всем мире:
Выздоровели: 108 619 людей
Умерли: 18 919 человек. Эта цифра уже превысила количество жертв пандемии "свинного гриппа" 2009-2010 годов, когда официальная статистика зафиксировала более 18 000 смертей.
Италия-Испания-Франция
Больше всего летальных случаев насчитали в Италии, здесь от осложнений болезни умерло 743 человека.
Но есть и хорошие новости: в охваченной коронавирусом Ломбардии уменьшаются темпы распространения болезни. А в итальянской Павии выписали 38-летнего мужчину, так называемого "пациента №1", с которого началась локальная вспышка в Ломбардии.
Зато увеличились темпы заболеваемости в ряде других провинций, где карантин был введен позже.
Чтобы наконец остановить распространение болезни правительство Италии решило жестоко наказывать нарушителей карантина и штрафовать от 500 до 3000 евро.
В Испании зарегистрировали 680 новых смертей. А количество подтвержденных случаев там даже больше, чем в Италии – 6 922 новых.
Следующей среди европейских идет Франция, где жертвами COVID-19 за сутки стали 240 человек.
Великобритания: прекратите ездить в метро
В Великобритании, где правительство недавно отказалось от своей предыдущей стратегии создания "иммунитета нации", за последние сутки от коронавируса умерли 87 человек. Это самый большой суточный показатель с начала эпидемии.
В целом количество больных там выросло до 8 164 человек, в результате болезни умерли 422 человека.
Мэр Лондона Садик Ган без сентиментов говорит горожанам: прекратите ездить в метро или умрет больше людей.
Оксфордские ученые (не путать с героями мемов "британскими учеными") прогнозируют, что новым коронавирусом уже заразилась, возможно, половина населения страны.
США и Коронавирус-пати
США лидируют по темпам распространения коронавирусной болезни. За сутки здесь подтвердили 11 074 случая заражения, в общем зарегистрировали 53 660 случаев заражения.
Дональд Трамп признал, что Соединенным Штатам сложно получить медицинское оборудование для лечения больных:
"На мировом рынке медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких – безумие. Мы помогаем штатам получить оборудование, но это не легко".
Однако некоторых американцев еще не постигло осознание серьезности ситуации. В США группа молодых людей проводила "coronavirus party" в знак протеста против карантина. Пока они считали себя непреодолимыми, по меньшей мере у одного участника вечеринки нашли новый вирус.
Даже от тамошнего президента иногда звучат фразы, которые напоминают легкомысленные. Трамп надеется в ближайшее время вернуться к нормальной жизни.
Он хочет, чтобы страна "начала восстанавливаться" уже к Пасхе, чтобы церкви на праздник были полны людей, а экономика была открыла для бизнеса.
Власти Штатов выделяют рекордные суммы на противостояние вируса и поддержку экономики. Лидеры Белого дома и Сената договаривались до поздней ночи, и в конце концов сошлись на 2 триллионах долларов.
Трамп также пообещал больше не использовать термин "китайский вирус", который считается дискриминационным.
Pornhub. Полезные новости
В Сингапуре разработали тест, выявляющий коронавирус за 5 минут. В лаборатории ожидают, что получат разрешение на его использование в течение месяца.
Между тем в Pornhub решили доказать, что карантин – это не так и скучно! Чтобы процесс сидения дома заиграл новыми красками, премиум-подписка на сервис временно стала бесплатной.
"Наслаждайтесь, оставайтесь дома и будьте в безопасности!", – желают нам в Pornhub.
Пользователи Facebook все больше времени проводят в соцсети. Однако компания заявила, что вспышка коронавируса подорвала продажи рекламы, на которую приходится почти весь ее доход.
А что Китай?
Китай, который был первым эпицентром вспышки, продолжает идти на поправку.
Власти открыли для посещения известную Большую китайскую стену.
Два месяца назад ежедневный подсчет больных в стране шел на тысячи, умерших – на десятки. За прошедшие сутки там зарегистрировали 4 смерти.
Правда, количество новых заражений в последнее время возросло: 47 человек в день. Власти Китая считают, что скачок связан с возвращением больных людей из-за рубежа.
Футбол остался только в Беларуси
Звезды Голливуда, поп-сцены и спорта запустили карантинный флешмоб с призывом оставаться дома. К акции присоединились Элтон Джон, Джулия Робертс, Дэвид Бекхэм, Ева Лонгория и Эмма Уотсон.
Легенда итальянского "Милана" Паоло Мальдини в интервью Corriere dello Sport рассказал о том, как трудно восстанавливается после коронавируса. По его словам, он никогда не сталкивался с такой сильной болью и давлением в груди.
Но худшее уже позади, Мальдини пошел на поправку.
Другие звезды футбольного мира начали осознавать серьезность ситуации и выделять деньги на борьбу с пандемией. В частности, по миллиону евро уже выделили на помощь медикам Лионель Месси, Криштиану Роналду и тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.
Тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо ушел волонтером помогать пожилым людям в Лондоне, а президент португальского "Спортинга" Фредерику Варандаш пошел работать в лиссабонскую больницу.
Всемирный карантин и предостережения ВОЗ не впечатляют президента Александра Лукашенко. Беларусь – единственная страна в Европе, где даже не остановили футбольный чемпионат.
В отличие от футболистов Беларуси, боксеры во всем мире ставят свои бои на паузу. Битву за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом перенесли.
Грета Тунберг тоже в теме
Из-за коронавируса в США госпитализировали звезду Голливуда, украинскую актрису Иванну Сахно.
Тесты показали положительный результат и у президента Гарвардского университета Лоуренса Беко и у его жены Адель.
Бывший генсек НАТО Хавьер Солана, тоже инфицирован коронавирусом, с больничной койки призвал всех бороться за пандемией коллективно. Он назвал ситуацию в мире "конфликтом против врага, которого невозможно увидеть".
Коронавирусную инфекцию подтвердили также у Мартти Ахтисаари – 10-го президента Финляндии и лауреата Нобелевской премии мира 2008 года.
Свое веское слово о пандемии, наконец, сказала шведская эко-активистка Грета Тунберг. В своем Instagram она высказала предположение, что тоже переболела коронавирусом, пережив слабость, дрожь, боль в горле и кашель.
Грета посоветовала своим поклонникам оставаться дома, следовать рекомендациям медиков и власти. Отличный план, Грета!
Мунк советует не трогать лицо во время пандемии
Украинский иллюстратор Александр Грехов, известный выставкой "Квантовый прыжок Шевченко", нарисовал обновленную версию картины "Крик" норвежского художника Эдварда Мунка.