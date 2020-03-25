25 марта. No time to die: как мир борется с коронавирусом

Официальные данные актуальны на 11:10 25 марта

Украина. +29 инфицированных и четвертая смерть

В Украине 113 случаев заболеваний на коронавирус.

Наибольший прирост подтвержденных заболеваний за минувшие сутки зарегистрирован в Киевской (+7) и в Черновицкой (+13) областях.

Впервые случаи заболевания зарегистрировали в Луганской, Запорожской, Волынской и Одесской областях.

Четвертый человек в Украине умер от коронавируса. Мужчине с Тернопольщины было 68 лет.

С подозрением на коронавирус умер 45-летний мужчина в Днепре. Он неделю как вернулся из путешествия в Египет, заболел и лечился самостоятельно.

Среди заболевших – две медсестры из Ивано-Франковска. Они контактировали с 56-летней женщиной, попавшей в больницу в тяжелом состоянии и умершей до получения результатов теста на Covid-19.

Четвертым нардепом, который подхватил коронавирус, стал внефракционный Сергей Рудык.

Осталось 11 областей без единого официально установленного больного на коронавирус.

Также ни одного случая не зарегистрировали в зоне операции Объединенных сил.

Из сообщений оккупационной "власти" Крыма известно о не менее 7-х больных на полуострове. "Министерства" на оккупированном Донбассе отчитываются об отсутствии больных и "стабильной эпидемиологической ситуации".

Следите за актуальными цифрами на карте "Украинской правды".

Более 78 тысяч украинцев вернулись из-за границы

Еще 152 гражданина остается за рубежом на карантине, более 100 из которых – в Польше.

Лечится от Covid-19 за рубежом 18 украинцев. Шестеро уже выздоровели, трое – умерли (все погибшие - женщины, находившиеся в Италии).

Первые украинские тесты поехали в регионы

Тест-системы на 600 анализов изготовил Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины.

ПЦУ на 13-й день карантина позволила богослужения без прихожан

Теперь их можно проводить в присутствии священников, церковнослужителей и певцов. Участвовать в таких богослужениях верующие "должны" через средства удаленной связи.

А предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний готов отдать помещения церкви для больных коронавирусом.

Бездомных в Киеве будет кормить Красный Крест

Организация передаст в Дом социальной заботы тысячу горячих обедов, который раздаст их бездомным. Чтобы получить еду, надо обратиться к самому заведения по адресу: улица Суздальская, 4/6.

Также Красный Крест передаст 4000 защитных масок для соцработников.

О влиянии карантина на жизнь столичных бездомных (спойлер – опустевшие на еду и одежду свалки) читайте и смотрите в репортаже "Украинской правды".

В мире: +100 000 больных за 3 дня

22 марта во всем мире было зарегистрировано 304 544 случая заражения коронавируса, на утро 25 марта их количество увеличилось до 423 121.

Во всем мире:

Выздоровели: 108 619 людей

Умерли: 18 919 человек. Эта цифра уже превысила количество жертв пандемии "свинного гриппа" 2009-2010 годов, когда официальная статистика зафиксировала более 18 000 смертей.

Италия-Испания-Франция

Больше всего летальных случаев насчитали в Италии, здесь от осложнений болезни умерло 743 человека.

Но есть и хорошие новости: в охваченной коронавирусом Ломбардии уменьшаются темпы распространения болезни. А в итальянской Павии выписали 38-летнего мужчину, так называемого "пациента №1", с которого началась локальная вспышка в Ломбардии.

Зато увеличились темпы заболеваемости в ряде других провинций, где карантин был введен позже.

Чтобы наконец остановить распространение болезни правительство Италии решило жестоко наказывать нарушителей карантина и штрафовать от 500 до 3000 евро.

В Испании зарегистрировали 680 новых смертей. А количество подтвержденных случаев там даже больше, чем в Италии – 6 922 новых.

Следующей среди европейских идет Франция, где жертвами COVID-19 за сутки стали 240 человек.

Великобритания: прекратите ездить в метро

В Великобритании, где правительство недавно отказалось от своей предыдущей стратегии создания "иммунитета нации", за последние сутки от коронавируса умерли 87 человек. Это самый большой суточный показатель с начала эпидемии.

В целом количество больных там выросло до 8 164 человек, в результате болезни умерли 422 человека.

Мэр Лондона Садик Ган без сентиментов говорит горожанам: прекратите ездить в метро или умрет больше людей.

Оксфордские ученые (не путать с героями мемов "британскими учеными") прогнозируют, что новым коронавирусом уже заразилась, возможно, половина населения страны.

США и Коронавирус-пати

США лидируют по темпам распространения коронавирусной болезни. За сутки здесь подтвердили 11 074 случая заражения, в общем зарегистрировали 53 660 случаев заражения.

Дональд Трамп признал, что Соединенным Штатам сложно получить медицинское оборудование для лечения больных:

"На мировом рынке медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких – безумие. Мы помогаем штатам получить оборудование, но это не легко".

Однако некоторых американцев еще не постигло осознание серьезности ситуации. В США группа молодых людей проводила "coronavirus party" в знак протеста против карантина. Пока они считали себя непреодолимыми, по меньшей мере у одного участника вечеринки нашли новый вирус.

Даже от тамошнего президента иногда звучат фразы, которые напоминают легкомысленные. Трамп надеется в ближайшее время вернуться к нормальной жизни.

Он хочет, чтобы страна "начала восстанавливаться" уже к Пасхе, чтобы церкви на праздник были полны людей, а экономика была открыла для бизнеса.

Власти Штатов выделяют рекордные суммы на противостояние вируса и поддержку экономики. Лидеры Белого дома и Сената договаривались до поздней ночи, и в конце концов сошлись на 2 триллионах долларов.

Трамп также пообещал больше не использовать термин "китайский вирус", который считается дискриминационным.

Pornhub. Полезные новости

В Сингапуре разработали тест, выявляющий коронавирус за 5 минут. В лаборатории ожидают, что получат разрешение на его использование в течение месяца.

Между тем в Pornhub решили доказать, что карантин – это не так и скучно! Чтобы процесс сидения дома заиграл новыми красками, премиум-подписка на сервис временно стала бесплатной.

"Наслаждайтесь, оставайтесь дома и будьте в безопасности!", – желают нам в Pornhub.

Пользователи Facebook все больше времени проводят в соцсети. Однако компания заявила, что вспышка коронавируса подорвала продажи рекламы, на которую приходится почти весь ее доход.

А что Китай?

Китай, который был первым эпицентром вспышки, продолжает идти на поправку.

Власти открыли для посещения известную Большую китайскую стену.

Два месяца назад ежедневный подсчет больных в стране шел на тысячи, умерших – на десятки. За прошедшие сутки там зарегистрировали 4 смерти.

Правда, количество новых заражений в последнее время возросло: 47 человек в день. Власти Китая считают, что скачок связан с возвращением больных людей из-за рубежа.

Футбол остался только в Беларуси

Звезды Голливуда, поп-сцены и спорта запустили карантинный флешмоб с призывом оставаться дома. К акции присоединились Элтон Джон, Джулия Робертс, Дэвид Бекхэм, Ева Лонгория и Эмма Уотсон.

Легенда итальянского "Милана" Паоло Мальдини в интервью Corriere dello Sport рассказал о том, как трудно восстанавливается после коронавируса. По его словам, он никогда не сталкивался с такой сильной болью и давлением в груди.

Но худшее уже позади, Мальдини пошел на поправку.

Другие звезды футбольного мира начали осознавать серьезность ситуации и выделять деньги на борьбу с пандемией. В частности, по миллиону евро уже выделили на помощь медикам Лионель Месси, Криштиану Роналду и тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

Тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо ушел волонтером помогать пожилым людям в Лондоне, а президент португальского "Спортинга" Фредерику Варандаш пошел работать в лиссабонскую больницу.

Всемирный карантин и предостережения ВОЗ не впечатляют президента Александра Лукашенко. Беларусь – единственная страна в Европе, где даже не остановили футбольный чемпионат.

В отличие от футболистов Беларуси, боксеры во всем мире ставят свои бои на паузу. Битву за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом перенесли.

Грета Тунберг тоже в теме

Из-за коронавируса в США госпитализировали звезду Голливуда, украинскую актрису Иванну Сахно.

Тесты показали положительный результат и у президента Гарвардского университета Лоуренса Беко и у его жены Адель.

Бывший генсек НАТО Хавьер Солана, тоже инфицирован коронавирусом, с больничной койки призвал всех бороться за пандемией коллективно. Он назвал ситуацию в мире "конфликтом против врага, которого невозможно увидеть".

Коронавирусную инфекцию подтвердили также у Мартти Ахтисаари – 10-го президента Финляндии и лауреата Нобелевской премии мира 2008 года.

Свое веское слово о пандемии, наконец, сказала шведская эко-активистка Грета Тунберг. В своем Instagram она высказала предположение, что тоже переболела коронавирусом, пережив слабость, дрожь, боль в горле и кашель.

Грета посоветовала своим поклонникам оставаться дома, следовать рекомендациям медиков и власти. Отличный план, Грета!

Мунк советует не трогать лицо во время пандемии

Украинский иллюстратор Александр Грехов, известный выставкой "Квантовый прыжок Шевченко", нарисовал обновленную версию картины "Крик" норвежского художника Эдварда Мунка.