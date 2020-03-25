25 марта. No time to die: как мир борется с коронавирусом

Офіційні дані актуальні на 11:10 25 березня

Україна. +29 інфікованих і четверта смерть

В Україні 113 випадків захворювань на коронавірус.

Найбільший приріст підтверджених захворювань за минулу добу зареєстрований у Київській (+ 7) та у Чернівецькій (+13) областях.

Уперше випадки захворювання зареєстрували в Луганській, Запорізькій, Волинській та Одеській областях.

Четверта людина в Україні померла від коронавірусу. Чоловікові з Тернопільщини було 68 років.

З підозрою на коронавірус помер 45-річний чоловік у Дніпрі. Він тиждень як повернувся з подорожі до Єгипту, занедужав і лікувався самостійно.

Серед хворих – дві медсестри з Івано-Франківська. Вони контактували з 56-річною жінкою, що потрапила в лікарню у важкому стані й померла до отримання результатів тесту на Covid-19.

Четвертим нардепом, який підхопив коронавірус, став позафракційний Сергій Рудик.

Залишилося 11 областей без жодного офіційно встановленого хворого на коронавірус.

Також жодного випадку не зареєстрували в зоні операції Об’єднаних сил.

З повідомлень окупаційної "влади" Криму відомо про щонайменше 7-х хворих на півострові. "Міністерства" на окупованому Донбасі звітують про відсутність хворих і "стабільну епідеміологічну ситуацію".

Стежте за актуальними цифрами на мапі "Української правди".

Понад 78 тисяч українців повернулися з-за кордону

Ще 152 громадянина лишається за кордоном на карантині, понад 100 з яких – у Польщі.

Лікується від Covid-19 закордоном 18 українців. Шестеро вже одужали, троє – померли (усі загиблі – жінки, які перебували в Італії).

Перші українські тести поїхали в регіони

Тест-системи на 600 аналізів виготовив Інститут молекулярної біології і генетики НАН України.

ПЦУ на 13-й день карантину дозволила богослужіння без прихожан

Тепер їх можна проводити у присутності священиків, церковнослужителів і співаків. Долучатися до таких богослужінь віряни "повинні" через засоби віддаленого зв’язку.

А предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній готовий віддати приміщення церкви для хворих на коронавірус.

Безхатьків у Києві годуватиме Червоний Хрест

Організація передасть до Будинку соціального піклування тисячу гарячих обідів, який роздасть їх безхатькам. Щоб отримати їжу, треба звернутися до самого закладу за адресою: вулиця Суздальська, 4/6.

Також Червоний Хрест передасть 4 тисячі захисник масок для соцпрацівників.

Про вплив карантину на життя столичних безхатченків (спойлер – спустілі на їжу та одяг смітники) читайте та дивіться у репортажі "Української правди".

У світі: + 100 000 хворих за 3 дні

22 березня у всьому світі було зареєстровано 304 544 випадки зараження коронавірусом, на ранок 25 березня їх кількість збільшилась до 423 121.

У всьому світі:

Одужали: 108 619 людей

Померли: 18 919 людей. Ця цифра вже перевалила за кількість жертв пандемії "свинячого грипу" 2009-2010 років, коли офіційна статистика зафіксувала трохи більше 18 тисяч смертей.

Італія-Іспанія-Франція

Найбільше летальних випадків нарахували в Італії, тут від ускладень хвороби померло 743 людини.

Але є й гарні новини: у охопленій коронавірусом Ломбардії зменшеншуються темпи поширення хвороби. А в італійській Павії виписали 38-річного чоловіка, так званого "пацієнта №1", з якого почався локальний спалах в Ломбардії.

Натомість збільшилися темпи захворюваності в низці інших провінцій, де карантин був запроваджений пізніше.

Щоб нарешті зупинити поширення хвороби уряд Італії вирішив жорстоко карати порушників карантину та штрафувати від 500 до 3000 євро.

В Іспанії зареєстрували 680 нових смертей. А кількість підтверджених випадків там навіть більша, ніж в Італії – 6922 нових.

Наступною серед європейських йде Франція, де жертвами COVID-19 за добу стали 240 людей.

Велика Британія: припиніть їздити в метро

У Британії, де уряд не так давно відмовився від своєї попередньої стратегії створення "імунітету нації", за останню добу від коронавірусу померли 87 людей. Це найбільший добовий показник з початку епідемії.

Загалом кількість хворих там зросла до 8164 осіб, внаслідок хвороби померли 422 людини.

Мер Лондона Садік Ган без сентиментів говорить містянам: припиніть їздити в метро або помре більше людей.

Оксфордські вчені (не плутати з героями мемів "британськими вченими") прогнозують, що новим коронавірусом вже заразилась, можливо, половина населення країни.

США та Коронавірус-паті

США лідирують за темпами поширення коронавірусної хвороби. За добу тут підтвердили 11 074 випадки зараження, загалом зареєстрували 53 660 випадків зараження.

Дональд Трамп визнав, що Сполученим Штатам складно отримати медичне обладнання для лікування хворих:

"На світовому ринку медичних масок та апаратів штучної вентиляції легень – божевілля. Ми допомагаємо штатам отримати обладнання, але це не легко".

Проте деяких американців ще не спіткало усвідомлення серйозності ситуації. У США група молодих людей проводила "coronavirus party" на знак протесту проти карантину. Поки вони вважали себе нездоланними, щонайменше в одного учасника вечірки знайшли новий вірус.

Навіть від тамтешнього президента іноді звучать фрази, які скидаються на легковажні. Трамп сподівається найближчим часом повернутись до нормального життя. Він хоче, щоб країна "почала відновлюватися" вже до Великодня, щоб церкви на свято були сповнені людей, а економіка була відкрила для бізнесу.

Влада Штатів виділяє рекордні суми на протистояння вірусу і підтримку економіки. Лідери Білого дому та Сенату домовлялись до пізньої ночі, і зрештою зійшлись на 2 трильйонах доларів.

Трамп також пообіцяв більше не використовувати термін "китайський вірус", який вважають дискримінаційним.

Pornhub. Корисні новини

У Сінгапурі розробили тест, що виявляє коронавірус за 5 хвилин. У лабораторії очікують, що отримають дозвіл на його використання протягом місяця.

Тим часом у Pornhub вирішили довести, що карантин – це не так і нудно! Щоб процес сидіння вдома заграв новими барвами, преміум-підписка на сервіс тимчасово стала безкоштовною.

"Насолоджуйтесь, залишайтеся вдома і будьте в безпеці!", – бажають нам у Pornhub.

Користувачі Facebook все більше часу проводять у соцмережі. Однак компанія заявила, що спалах коронавирусу підірвав продажі реклами, на яку припадає майже весь її дохід.

А що там Китай?

Китай, який був першим епіцентром спалаху, продовжує йти на поправку.

Влада відкрила для відвідування відомий Великий китайський мур.

Два місяці тому щоденний підрахунок хворих у країні йшов на тисячі, померлих – на десятки. Минулої доби там зареєстрували 4 смерті.

Щоправда, кількість нових заражень останнім часом зросла: 47 людей за день. Влада Китаю вважає, що стрибок пов’язаний з поверненням хворих людей з-за кордону.

Футбол залишився тільки в Білорусі

Зірки Голлівуду, поп-сцени і спорту запустили карантинний флешмоб із закликом залишатися вдома. До акції долучилися Елтон Джон, Джулія Робертс, Девід Бекхем, Єва Лонгорія і Емма Уотсон.

Легенда італійського "Мілана" Паоло Мальдіні в інтерв'ю Corriere dello Sport розповів про те, як важко відновлюється після коронавірусу. За його словами, він ніколи не стикався з таким сильним болем і тиском в грудях.

Але найгірше вже позаду, Мальдіні пішов на поправку.

Інші зірки футбольного світу почали усвідомлювати серйозність ситуації і виділяти гроші на боротьбу з пандемією. Зокрема, по мільйону євро вже виділили на допомогу медикам Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду та тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола.

Тренер "Тотенгема" Жозе Моуріньйо пішов волонтером допомагати літнім людям в Лондоні, а президент португальського "Спортінга" Фредеріку Варандаш пішов працювати в лісабонську лікарню.

Всесвітній карантин і застереження ВООЗ не вражають президента Олександра Лукашенка. Білорусь – єдина країна в Європі, де навіть не зупинили футбольний чемпіонат.

На відміну від футболістів Білорусі, боксери в усьому світі ставлять свої бої на паузу. Битву за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом перенесли.

Грета Тунберг теж в темі

Через коронавірус у США госпіталізували зірку Голлівуду, українську актрису Івану Сахно.

Тести показали позитивний результат і у президента Гарвардського університету Лоуренса Бекоу таі у його дружини Адель.

Колишній генсек НАТО Хав’єр Солана, теж інфікований коронавірусом, з лікарняного ліжка закликав усіх боротися за пандемією колективно. Він назвав ситуацію у світі "конфліктом проти ворога, якого неможливо побачити".

Коронавірусну інфекцію підтверди також у Мартті Ахтісаарі – 10-го президента Фінляндії та лауреата Нобелівської премії миру 2008 року.

Своє вагоме слово про пандемію, нарешті, сказала шведська екоактивістка Грета Тунберг. У своєму Instagram вона висловила припущення, що теж перехворіла на коронавірус, переживши слабкість, тремтіння, біль в горлі і кашель.

Грета порадила своїм шанувальникам залишатися вдома, слідувати рекомендаціям медиків і влади. Відмінний план, Грето!

Мунк радить не торкатися обличчя під час пандемії

Український ілюстратор Олександр Грехов, відомий за виставкою "Квантовий стрибок Шевченка", намалював оновлену версію картини "Крик" норвезького художника Едварда Мунка.