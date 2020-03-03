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Кабмин запустил сайт с информацией о коронавирусе

Вторник, 3 марта 2020, 13:46
Кабмин запустил сайт с информацией о коронавирусе

Кабинет министров создал специальную информационную страницу со всей актуальной информацией о коронавирусе COVID-2019 в Украине.

Источник: Telegram-канал премьер-министра Алексея Гончарука, сайт правительства о коронавирусе

Прямая речь Гончарука: "Подчеркиваю, государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь.

Прошу сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников.

Правительство создало специальную инфостраницу со всей актуальной информацией".

 

Детали: На сайте собрана информация о готовности Украины к вспышке коронавируса и о мерах предосторожности.

В частности, сообщается, что в Украине около 12-ти тысяч мест в инфекционных стационарах, около 2-х тысяч врачей-инфекционистов и 5-ти тысяч медперсонала.

 

Также на сайте пишут, что заболевание, вызванное новым коронавирусом, нельзя называть "смертельным", ведь летальность составляет 3,3%.

Уязвимыми к коронавирусу считают пожилых людей, медработников, людей, которые имели контакт с больными и тех, у кого слабый иммунитет.

 
Как передается заболевание?

Чтобы защитить себя от коронавируса рекомендуется часто мыть руки, полноценно питаться, иметь здоровый сон, заниматься физическими упражнениями, поддерживать водный баланс организма, не есть сырого мяса, не прикасаться грязными руками к глазам, носу и рту.

 
Информация о тест-системе для исследования на COVID-19

Что было раньше: 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля. В Министерстве здравоохранения рассказали, как не заболеть и о том, что маска не спасет.

Симптомы коронавируса COVID-2019 в украинца, который путешествовал по Италии, появились через неделю после начала путешествия, мужчина действовал правильно - минимизировал контакты и сразу 28 февраля обратился за помощью к специалистам.

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Напомним: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019начали болеть с декабря 2019 года в Китае. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе. 
  • По состоянию на утро 3 марта от коронавируса умерли 3118 человек, зафиксировано более 91 000 случаев заболевания, более 48 000 человек выздоровели.

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019Кабинет министровУкраина
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