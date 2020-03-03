Политзаключенный Мустафаев пишет, что в России его морят голодом и не пускают в душ

Крымчанин Сервер Мустафаев, которого оккупанты Крыма задержали по "делу Хизб ут-Тахрир", жалуется на нарушение его прав и ненадлежащие условия содержания в СИЗО в Ростове-на-Дону (Россия).

Источник: сообщение уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой со ссылкой на письмо Сервера Мустафаева

Дословно омбудсмен: "Незаконно удерживаемый гражданин Украины Сервер Мустафаев жалуется на систематическое нарушение права на справедливый суд и ненадлежащие условия содержания в местах несвободы.

В частности, он сообщает о систематическом лишения права на защиту и надлежащую подготовку к судебному процессу из-за чрезмерной частоты проведения заседаний.

Также Сервер Мустафаев жалуется на ненадлежащие условия содержания в "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Ростовской области", а именно неоказание медицинской помощи, ограничение в получении посылок, лишение возможности принимать душ, совершать прогулки на свежем воздухе.

Кроме того, наш согражданин жалуется на отсутствие надлежащего питания, которое соответствовало бы международным стандартам. По его словам, во время перемещения граждан Украины из следственного изолятора в суд им не предоставляются продукты питания надлежащего качества, что фактически приводит к вынужденному голоданию.

В своем обращении он отметил, что суд во время заседаний не реагирует на неоднократные ходатайства граждан Украины Сервера Зекирьяева и Тимура Ибрагимова о предоставлении им медицинской помощи из-за ухудшения состояния здоровья".

Детали: Людмила Денисова требует от уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой отреагировать на эту информацию и способствовать обеспечению гражданам Украины условий содержания, в соответствии с международными стандартами, а также провести медицинское обследование Серверу Зекирьяеву и Тимуру Ибрагимову и предоставить им квалифицированную врачебную помощь.

Украинский омбудсмен просит представителей международных правозащитных организаций и дипкорпуса посещать судебные заседания, чтобы не допустить нарушения прав на справедливый суд, гарантированно статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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