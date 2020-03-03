Политзаключенный Мустафаев пишет, что в России его морят голодом и не пускают в душ
Крымчанин Сервер Мустафаев, которого оккупанты Крыма задержали по "делу Хизб ут-Тахрир", жалуется на нарушение его прав и ненадлежащие условия содержания в СИЗО в Ростове-на-Дону (Россия).
Источник: сообщение уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой со ссылкой на письмо Сервера Мустафаева
Дословно омбудсмен: "Незаконно удерживаемый гражданин Украины Сервер Мустафаев жалуется на систематическое нарушение права на справедливый суд и ненадлежащие условия содержания в местах несвободы.
В частности, он сообщает о систематическом лишения права на защиту и надлежащую подготовку к судебному процессу из-за чрезмерной частоты проведения заседаний.
Также Сервер Мустафаев жалуется на ненадлежащие условия содержания в "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Ростовской области", а именно неоказание медицинской помощи, ограничение в получении посылок, лишение возможности принимать душ, совершать прогулки на свежем воздухе.
Кроме того, наш согражданин жалуется на отсутствие надлежащего питания, которое соответствовало бы международным стандартам. По его словам, во время перемещения граждан Украины из следственного изолятора в суд им не предоставляются продукты питания надлежащего качества, что фактически приводит к вынужденному голоданию.
В своем обращении он отметил, что суд во время заседаний не реагирует на неоднократные ходатайства граждан Украины Сервера Зекирьяева и Тимура Ибрагимова о предоставлении им медицинской помощи из-за ухудшения состояния здоровья".
Детали: Людмила Денисова требует от уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой отреагировать на эту информацию и способствовать обеспечению гражданам Украины условий содержания, в соответствии с международными стандартами, а также провести медицинское обследование Серверу Зекирьяеву и Тимуру Ибрагимову и предоставить им квалифицированную врачебную помощь.
Украинский омбудсмен просит представителей международных правозащитных организаций и дипкорпуса посещать судебные заседания, чтобы не допустить нарушения прав на справедливый суд, гарантированно статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Предыстория:
- В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мэмет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".
- 21 мая 2018 года в Крыму задержали координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева и жителя села Долинное Бахчисарайского района Эдема Смаилова. Обвинение против них приобщили к бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир".
- Позже фигурантов дела этапировали из аннексированного Крыма в Ростов-на-Дону.
- 16 ноября 2019 года в Ростове-на-Дону прокурор объявил обвинения 8 фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир": Серверу Мустафаеву, Марлену Асанову, Эрнесту Аметову, Эдему Смаилову, Сейрану Салиеву, Мемету Белялову, Тимуру Ибрагимову и Серверу Зекирьяеву.
- 6 февраля 2020 года Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону в очередной раз продлил арест фигурантов второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир": до 13 мая Сейран Салиев, Марлен Асанов, Эрнест Аметов, Эдем Смаилов, Сервер Мустафаев, Мэмет Белялов, Тимур Ибрагимов и Сервер Зекирьяев остаются в СИЗО.