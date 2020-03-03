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Врачи рассказали о состоянии украинца с коронавирусом в Черновцах

Вторник, 3 марта 2020, 17:10
Врачи рассказали о состоянии украинца с коронавирусом в Черновцах

Госпитализированный в Черновцах больной коронавирусом Covid-19 имеет повышенную температуру 37,4 градуса, но находится в стабильном и не тяжелом состоянии.

Источник: врачи Черновицкой областной клинической больницы в комментарии "Укринформу"

Детали: Больному проводят патогенетическое и симптоматическое лечение. То есть, при повышенной температуре дают жаропонижающие лекарства. Он получает противовирусные и антибактериальные препараты. Отмечается, что аппетит и сон у пациента хорошие.

И.о. генерального директора областной больницы Сергей Цинтаро заверил, что в медучреждении есть необходимые лекарства. Больной находится в стабильном состоянии.

Прямая речь: "На данный момент состояние пациента стабильное, не тяжелое. Он находится в изолированном боксе. За те дни, пока он у нас, ухудшения состояния не наблюдается".

Что было раньше: 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся из Италии 26 февраля через пограничный пункт пропуска "Порубное-Сирет".

Симптомы коронавируса Covid-2019 у украинца, который путешествовал по Италии с 21 февраля, появились через неделю после начала путешествия, мужчина действовал правильно - минимизировал контакты и сразу 28 февраля обратился за помощью к специалистам.

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Напомним: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом Covid-2019 начали болеть с декабре 2019 года в Китае. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе. 
  • По состоянию на утро 3 марта от коронавируса умерли 3118 человек, зафиксировано более 91 000 случаев заболевания, более 48 000 человек выздоровели.
  • В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как не заболеть и о том, что маска не спасет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019
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