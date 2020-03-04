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Шмыгаль заявил, что новое правительство не будет прятаться в фейсбуке

Среда, 4 марта 2020, 18:17
Шмыгаль заявил, что новое правительство не будет прятаться в фейсбуке

Новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представляя кандидатов на  должности в новом правительстве заявил, что это – "правительство для людей"

Источник: Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде

Прямая речь: "Правительство, не будет прятаться в фейсбуке, будет выходить к людям решать их проблемы. Наш приоритет – это благосостояние граждан.

И позвольте повторить, как сегодня уже говорил президент, это не правительство технократов, не правительство казнокрадов, не правительство "крепких хозяйственников" – правительство для людей".

Детали: Шмыгаль заявил, что в предложенном составе правительства есть сочетание молодости и опыта.

Что было раньше: Народным депутатам в Раде раздали представление на назначение министрами в кабинете новоизбранного премьера Дениса Шмыгаля. В списке 15 фамилий.

Знать больше: Кто такой Денис Шмыгаль

Напомним:

  • 4 марта Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля.
  • Ранее в этот день Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.

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Темы: ШмыгальКабинет министров
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