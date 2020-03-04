Шмыгаль заявил, что новое правительство не будет будет прятаться в фейсбуке
Новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представляя кандидатов на должности в новом правительстве заявил, что это – "правительство для людей"
Источник: Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде
Прямая речь: "Правительство, не будет прятаться в фейсбуке, будет выходить к людям решать их проблемы. Наш приоритет – это благосостояние граждан.
И позвольте повторить, как сегодня уже говорил президент, это не правительство технократов, не правительство казнокрадов, не правительство "крепких хозяйственников" – правительство для людей".
Детали: Шмыгаль заявил, что в предложенном составе правительства есть сочетание молодости и опыта.
Что было раньше: Народным депутатам в Раде раздали представление на назначение министрами в кабинете новоизбранного премьера Дениса шныряли. В списке 15 фамилий.
Знать больше: Кто такой Денис Шмыгаль
Напомним:
- 4 марта Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министроми.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля.
- Ранее в этот день Верховная Рада уволила Алексея Гончарукас поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.