Шмыгаль заявил, что новое правительство не будет будет прятаться в фейсбуке

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Среда, 4 марта 2020, 19:17

Новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представляя кандидатов на  должности в новом правительстве заявил, что это – "правительство для людей"

Источник: Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде

Прямая речь: "Правительство, не будет прятаться в фейсбуке, будет выходить к людям решать их проблемы. Наш приоритет – это благосостояние граждан.

И позвольте повторить, как сегодня уже говорил президент, это не правительство технократов, не правительство казнокрадов, не правительство "крепких хозяйственников" – правительство для людей".

Детали: Шмыгаль заявил, что в предложенном составе правительства есть сочетание молодости и опыта.

Что было раньше: Народным депутатам в Раде раздали представление на назначение министрами в кабинете новоизбранного премьера Дениса шныряли. В списке 15 фамилий.

Знать больше: Кто такой Денис Шмыгаль

Напомним:

  • 4 марта Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министроми.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля.
  • Ранее в этот день Верховная Рада уволила Алексея Гончарукас поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.

Темы: Шмыгаль Кабинет министров


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