Новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представляя кандидатов на должности в новом правительстве заявил, что это – "правительство для людей"

Источник: Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде

Прямая речь: "Правительство, не будет прятаться в фейсбуке, будет выходить к людям решать их проблемы. Наш приоритет – это благосостояние граждан.

И позвольте повторить, как сегодня уже говорил президент, это не правительство технократов, не правительство казнокрадов, не правительство "крепких хозяйственников" – правительство для людей".

Детали: Шмыгаль заявил, что в предложенном составе правительства есть сочетание молодости и опыта.

Что было раньше: Народным депутатам в Раде раздали представление на назначение министрами в кабинете новоизбранного премьера Дениса шныряли. В списке 15 фамилий.

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Напомним: