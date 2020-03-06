Шмыгаль уйдет с должности если не оправдает надежды людей
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Пятница, 6 марта 2020, 02:09
Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уйдет с поста если не оправдает надежды украинцев.
Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Право на власть"
Прямая речь: "Я уйду с должности, если не оправдаю надежды украинский".
Детали: На вопрос, в каких случаях он может отказать президенту Украины, Шмыгаль сказал: "Я откажу Президенту в разных случаях, но не представляю, что президент может что-то попросить, что является незаконным, или что повлечет мой отказ".
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Предыстория:
- 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.
- В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля.
- Позже народным депутатам в Раде раздали представление на назначение министрами в кабинете новоизбранного премьера Дениса Шмыгаля. В списке 15 фамилий.
- В "Слуге народа" сообщили УП, что по состоянию на сейчас остаются свободными кресла министров образования, энергетики, культуры и вицепремьера по экономическому развитию.
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