Шмыгаль уйдет с должности если не оправдает надежды людей

Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уйдет с поста если не оправдает надежды украинцев.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Право на власть"

Прямая речь: "Я уйду с должности, если не оправдаю надежды украинский".

Детали: На вопрос, в каких случаях он может отказать президенту Украины, Шмыгаль сказал: "Я откажу Президенту в разных случаях, но не представляю, что президент может что-то попросить, что является незаконным, или что повлечет мой отказ".

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