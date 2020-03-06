Шмигаль піде з посади якщо не виправдає надії людей

Новопризначений прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що піде з посади якщо не виправдає надії українців.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "Право на владу"

Пряма мова: "Я піду з посади, якщо не виправдаю надію українців".

Деталі: На запитання, у яких випадках він може відмовити президенту України, Шмигаль сказав: "Я відмовлю Президенту у різних випадках, але не уявляю, що президент може щось попросити, що є незаконним, або що спричинить мою відмову".

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