Шмигаль піде з посади якщо не виправдає надії людей
Новопризначений прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що піде з посади якщо не виправдає надії українців.
Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "Право на владу"
Пряма мова: "Я піду з посади, якщо не виправдаю надію українців".
Деталі: На запитання, у яких випадках він може відмовити президенту України, Шмигаль сказав: "Я відмовлю Президенту у різних випадках, але не уявляю, що президент може щось попросити, що є незаконним, або що спричинить мою відмову".
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Передісторія:
- 4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Це означає автоматичну відставку усього Кабміну.
- Цього ж дня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля.
- Згодом народним депутатам в Раді роздали подання на призначення міністрами в кабінеті новобраного прем’єра Дениса Шмигаля. У списку 15 прізвищ.
- У "Слузі народу" повідомили УП, що наразі залишаються вільними крісла міністрів освіти, енергетики, культури і віцепрем’єра з економічного розвитку.