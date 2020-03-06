Шмигаль піде з посади якщо не виправдає надії людей

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П'ятниця, 6 березня 2020, 02:09

Новопризначений прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що піде з посади якщо не виправдає надії українців.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "Право на владу"

Пряма мова: "Я піду з посади, якщо не виправдаю надію українців".

Деталі: На запитання, у яких випадках він може відмовити президенту України, Шмигаль сказав: "Я відмовлю Президенту у різних випадках, але не уявляю, що президент може щось попросити, що є незаконним, або що спричинить мою відмову".

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Передісторія

  • 4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Це означає автоматичну відставку усього Кабміну.
  • Цього ж дня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля.
  • Згодом народним депутатам в Раді роздали подання на призначення міністрами в кабінеті новобраного прем’єра Дениса Шмигаля. У списку 15 прізвищ. 
  • У "Слузі народу" повідомили УП, що наразі залишаються вільними крісла міністрів освіти, енергетики, культури і віцепрем’єра з економічного розвитку.   

Теми: Шмигаль Зеленський


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