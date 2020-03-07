COVID-19 на Буковине: Подозрения на вирус у 6 человек не подтвердились

В Черновицкой области результаты тестов на коронавирус у 6 граждан, которые были госпитализированы в инфекционное отделение областной клинической больницы, показали отрицательный результат.

Источник: Черновицкая ОГА

Детали: Данные о результатах тестов поступили из вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья в Киеве 7 марта.

Согласно сообщению, также не подтверждено наличие вируса COVID-19 у контактных лиц.

Предыстория:

7 марта с подозрением на коронавирус в областную клиническую больницу госпитализировали еще одного человека, который имел признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19.

Всего в области с подозрением на коронавирус были госпитализированы 7 человек.

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