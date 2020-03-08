Суд по делу MH17: Зеленский озвучил надежды

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Воскресенье, 8 марта 2020, 20:28

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на суде по делу катастрофы малайзийского Боинга над Донбассом будет установлена справедливость и виновные понесут ответственность.

Источник: сообщение президента Украины в Твиттере, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Твиттере

Прямая речь Зеленского: "Совместно с партнерами из Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов украинские специалисты провели высококлассную работу по сбору доказательств по делу МН17".

"9 марта начнется рассмотрение дела в суде в Гааге. Верю, что справедливость будет установлена и виновные понесут ответственность за гибель 298 человек".

Прямая речь Кулебы: "Поздравляю начало судебного разбирательства по делу MH17 в Нидерландах. Нужно поименно установить всю цепочку преступников, убивших 298 человек. Чтобы больше никто не мог, предлагая фейковые теории, издеваться над горем родных и близких. Они имеют право на правду и справедливость".

Напомним, 

  • Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.
  • Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска. 
  • Объединенная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 располагает свидетелем, который видел, как ракету запустили по малазийскому Боингу.
  • 3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам и вызвала их для следственных действий. Речь идет о Сергее Дубинском (позывной "Хмурый"), Игоре Гиркине (позывной "Стрелок"), Олеге Пулатове (позывной "Гюрза"), Леониде Харченко (позывной "Крот").
  • Суд над подозреваемыми в катастрофе MH-17 начнется 9 марта 2020 г. и растянется на 25 недель. График судебных заседаний будет таким: 9-13 марта 2020; 23-27 марта 2020 года; 8 июня - 3 июля 2020; 31 августа - 13 ноября 2020; 1 февраля - 26 марта 2021 г. Дело будут рассматривать трое судей Окружного суда Гааги, трансляция будет вестись в прямом эфире.
  • По оценкам юристов, судебный процесс по обвинению четырех причастных к катастрофе малайзийского авиалайнера MH-17 продлится 4-5 лет.

Украинская правда
Темы: MH17 Зеленский МИД Росcия ОРДЛО


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