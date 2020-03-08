Суд по делу MH17: Зеленский озвучил надежды

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на суде по делу катастрофы малайзийского Боинга над Донбассом будет установлена справедливость и виновные понесут ответственность.

Источник: сообщение президента Украины в Твиттере, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Твиттере

Прямая речь Зеленского: "Совместно с партнерами из Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов украинские специалисты провели высококлассную работу по сбору доказательств по делу МН17".

"9 марта начнется рассмотрение дела в суде в Гааге. Верю, что справедливость будет установлена и виновные понесут ответственность за гибель 298 человек".

Прямая речь Кулебы: "Поздравляю начало судебного разбирательства по делу MH17 в Нидерландах. Нужно поименно установить всю цепочку преступников, убивших 298 человек. Чтобы больше никто не мог, предлагая фейковые теории, издеваться над горем родных и близких. Они имеют право на правду и справедливость".

Напомним,