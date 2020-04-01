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В Беларуси нардепов на карантин не посадят: сессия по плану

Среда, 1 апреля 2020, 15:54
В Беларуси нардепов на карантин не посадят: сессия по плану

Весенняя сессия белорусского парламента седьмого созыва откроется по плану - 2 апреля.

Источник: Белта, белорусская служба "Радио Свободы"

Детали: Депутаты Палаты представителей рассмотрят ратификацию соглашений об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

Всего в повестку дня заседания четверг включено восемь вопросов.

При этом работа журналистов на открытии первого заседания Палаты представителей будет ограничена.

Они не смогут присутствовать в Овальном зале, где обсуждаются и голосуются законопроекты, а также в фойе перед Овальным залом, где обычно проводятся интервью с официальными лицами и депутатами.

В числе причин такого решения называют, в том числе, эпидемиологическую ситуацию в стране.

Работа СМИ будет ограничена пресс-центром.

Предыстория:

  • На данный момент, по официальным сообщения властей, в Беларуси 157 человек находятся под наблюдением врачей с подтвержденным коронавирусом, 2 случая — смертельные (первая смерть зафиксирована 31 марта, вторая -1 апреля).
  • Президент страны Александр Лукашенко придерживается позиции, что Covid-19 - это "психоз", которому подверглось мировое сообщество.
  • Он высказал надежду, что Беларусь от коронавируса защитит Господь, Лукашенко также планирует парад на 9 мая и намерен побывать перед эти в Москве.

Темы: Беларусь
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