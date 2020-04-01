В Беларуси нардепов на карантин не посадят: сессия по плану
Весенняя сессия белорусского парламента седьмого созыва откроется по плану - 2 апреля.
Источник: Белта, белорусская служба "Радио Свободы"
Детали: Депутаты Палаты представителей рассмотрят ратификацию соглашений об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.
Всего в повестку дня заседания четверг включено восемь вопросов.
При этом работа журналистов на открытии первого заседания Палаты представителей будет ограничена.
Они не смогут присутствовать в Овальном зале, где обсуждаются и голосуются законопроекты, а также в фойе перед Овальным залом, где обычно проводятся интервью с официальными лицами и депутатами.
В числе причин такого решения называют, в том числе, эпидемиологическую ситуацию в стране.
Работа СМИ будет ограничена пресс-центром.
Предыстория:
- На данный момент, по официальным сообщения властей, в Беларуси 157 человек находятся под наблюдением врачей с подтвержденным коронавирусом, 2 случая — смертельные (первая смерть зафиксирована 31 марта, вторая -1 апреля).
- Президент страны Александр Лукашенко придерживается позиции, что Covid-19 - это "психоз", которому подверглось мировое сообщество.
- Он высказал надежду, что Беларусь от коронавируса защитит Господь, Лукашенко также планирует парад на 9 мая и намерен побывать перед эти в Москве.