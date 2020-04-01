В Беларуси нардепов на карантин не посадят: сессия по плану

Весенняя сессия белорусского парламента седьмого созыва откроется по плану - 2 апреля.

Источник: Белта, белорусская служба "Радио Свободы"

Детали: Депутаты Палаты представителей рассмотрят ратификацию соглашений об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

Всего в повестку дня заседания четверг включено восемь вопросов.

При этом работа журналистов на открытии первого заседания Палаты представителей будет ограничена.

Они не смогут присутствовать в Овальном зале, где обсуждаются и голосуются законопроекты, а также в фойе перед Овальным залом, где обычно проводятся интервью с официальными лицами и депутатами.

В числе причин такого решения называют, в том числе, эпидемиологическую ситуацию в стране.

Работа СМИ будет ограничена пресс-центром.

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