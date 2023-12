18 апреля. No time to die: Африка под угрозой, Великобритания без отпусков летом, зараженный "Шарль де Голль"

Официальные данные, актуальные на 13:00 18 апреля

Карантин в Украине продолжается 38-й день.

Пик заболеваемости еще не наступил, поэтому важно соблюдать карантинные ограничения на пасхальные праздники.

Украина. Более 5 тысяч больных

Украина перешла отметку в 5 тысяч больных за 47 дней после выявления первого инфицированного коронавирусом.

Всего в настоящее время 5 106 больных, это меньше 0, 014% населения страны, если считать по электронной переписи экс-министра Дмитрия Дубилета. Выздоровели после болезни 275 человек, умерло – 133.

Больше всего поражена коронавирусом Черновицкая область – 840 больных и Киев – 770.

За прошедшие сутки:

444 установленных больных, среди них 99 медработников и 12 детей

9 летальных случаев

29 выздоровели

В Вооруженных силах ситуация с 18 апреля неизменна – 29 инфицированных. На фронте – ни одного больного с начала пандемии.

Коронавирус обнаружили у командующего Национальной гвардии Украины Николая Балана. Болезнь протекает почти бессимптомно.

На временно оккупированных территориях, по данным оккупантов, количество больных растет: в Крыму 43 инфицированных, в Донецкой области – 36, в Луганской – 21.

Накануне Пасхи

УПЦ МП, в храмах и монастырях которой продолжают выявлять и подозревать вспышки коронавируса, предложила своим прихожанам три варианта освящения пасхальных корзин.

Первый – прийти в храм, второй – выставить корзину возле своего дома, где мимо него пройдет священник (для маленьких сел) и третий – "как исключение" посвятить самостоятельно святой водой дома.

Несмотря на карантин, УПЦ МП призывает прихожан прийти к Благодатному огню возле Киево-Печерской Лавры, где уже более 100 инфицированных и две смерти.

Храмы ПЦУ в Кропивницком от освящения корзин тоже не отказались – священники составили расписание для 18 и 19 апреля.

Между тем на Львовщине священник УГКЦ на 37 день карантина устроил крестный ход – полиция составила 4 админпротокола на нарушителей.

В случае скопления и неповиновения людей на Пасху на улицы выйдут спецназовцы.

Пасхальные корзины-коробки для столичных врачей, работающих на станциях скорой помощи, приготовила платформа украинских производителей "Все свои" и платежная система Visa. Накануне православных праздников разослали 370 продуктовых наборов.

Мир. Почти 600 тысяч выздоровевших

Во всем мире:

Заболели: за весь период 2 250 550

В течение суток количество заболевших возросло примерно на 87,5 тысяч (накануне – около 96 тысяч человек).

Выздоровели: 571 851 (+22 259 за сутки). На первом месте – Германия, где за последний день выписаны около 6,1 тысячи человек.

Умерли: 154 291

За сутки на планете от COVID-19 умерло почти 8,7 тысяч человек (почти равно показателю прошлых суток).

Пятый день подряд странами с наибольшей суточной летальности остаются США, Франция, Великобритания. За прошедшие сутки из-за пересчета смертей в Китае прибавилось еще 1290 погибших.

За прошедшие сутки в Италии от коронавируса выздоровела рекордное количество людей – 2563, это самый высокий показатель с начала эпидемии.

В Испании за последние сутки выросли темпы заражения и смертности от коронавирусной болезни.

Германии заявили, что по состоянию на пятницу 17 апреля эпидемия коронавируса взята под контроль.

США. Трамп поддерживает протестующих против карантина

В США за последние сутки:

Погибло – 3 793.

Заболело – около 29 тысяч. Что на 5 тысяч больше, чем зафиксировано накануне.

С начала эпидемии:

Погибших – 37 079. Около трех недель США лидирует по суточной смертности.

Выздоровевших – около 59 500.

Чтобы выявить распространение коронавируса, Соединенные Штаты сделали больше всего тестов в мире – почти 3,6 миллиона.

Несмотря на ежедневный рост количества умерших от COVID-19, президент Дональд Трамп поддержал протестующих, которые устраивают митинги против карантинных ограничений.

В своем Твиттере он написал несколько эмоциональных постов в поддержку Миннесоты, Мичигана и Вирджинии и назвал такие протесты "очень ответственными", потому что некоторые штаты зашли слишком далеко с мерами социального дистанцирования.

Кроме того, Трамп анонсировал многомиллиардную программу продовольственной помощи для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Планируется, что для помощи фермерам выделят 19 миллиардов долларов.

Великобритания. Забыть о летнем отпуске

В Великобритании за сутки:

Умерло – 847. Начиная с 7 апреля во Британии ежедневно фиксируют более 700 смертей от коронавируса только в больницах.

С начала эпидемии:

Заболело – 109 769

Умерло – 14 607

Правительство страны сообщило, что британцам не следует планировать летний отпуск в связи с пандемией коронавируса.

Врачи и медсестры Англии будут лечить пациентов от коронавируса, используя свои защитные халаты повторно. Такое решение приняли, опасаясь, что защиты не хватит, ведь запасы некоторых больниц могут закончиться за сутки.

В Британии более 500 тысяч человек подписали петицию с призывом дать рыцарское звание отставному капитану Тому Муру, который накануне своего 100-летнего юбилея собрал более 18 миллионов фунтов стерлингов для Национальной службы здоровья.

Франция. Почти 1000 больных на авианосце "Шарль де Голль"

Во Франции за последние сутки:

Погибло – 762. Что почти равно показателю прошедших суток

Заболело – 9 899.

С начала эпидемии:

Погибших – 18703

Выздоровевших – 35 009. Третий день подряд уменьшается количество госпитализированных

На французском авианосце "Шарль де Голль" 940 моряков сдали положительные тесты на коронавирус, еще 645 оказались отрицательными. Весь персонал авианосца составляет 2 300 человек. Результаты других пока не известны.

"Карточки иммунитета" для здоровых и толчки для экономики Китая

Чили начнет выдавать "карточки иммунитета" тем, кто выздоровел от COVID-19. Собственники карт будут освобождены от карантина и смогут вернуться на работу.

В стране считают, что пациенты перестают быть заразными через 14 дней после регистрации острых симптомов или после выписки из больницы в более серьезных случаях. Люди с ослабленным иммунитетом считаются незаразными через 28 дней после появления симптомов.

Власти Китая говорят о необходимости подталкивать экономику к восстановлению. Политбюро заявило о необходимости увеличивать правительственные расходы и призвало центральный банк снизить рыночные ставки по кредитам для поддержки крупных предприятий.

Угрозы для Африки, прав людей и безопасности в сети

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что Африка может стать следующим эпицентром вспышки, и вирус может убить там по меньшей мере 300 тысяч человек.

На прошлой неделе в Африке наблюдался резкий рост случаев заболевания: там зафиксировали около тысячи смертей и почти 19 тысяч новых заражений. При этом в странах отсутствует оборудование для борьбы с пандемией, у более трети населения нет надлежащего доступа к водоснабжению, и почти 60% городских жителей живут в переполненных трущобах.

В ООН говорят, что США используют пандемию для изгнания мигрантов и искателей убежища, что нарушает международное право.

В то же время, бывшего адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна, осужденного за нарушение избирательного законодательства и ложь Конгрессу, из-за пандемии освобождают из тюрьмы, он будет отбывать оставшийся срок дома.

Мошенники промышляют через Gmail: по данным Google, они ежедневно отправляют 18 миллионов электронных писем с неправдивой информацией о COVID-19.

Власти Сингапура хвалят за быстрый и всесторонний подход к отслеживанию распространения вируса. Однако сейчас страна сталкивается со вспышкой, причина которой – тесные общежития рабочих-мигрантов, где, как ожидается, появятся еще тысячи случаев заражений.

Без фестиваля комиксов, но в костюмах на работе

Известный американский фестиваль поп-культуры Comic-Con отменили из-за пандемии. Предоплату за участие можно будет либо вернуть, либо перенести на следующий год.

В то же время в Англии люди, которые работают из дома, устраивают собственный фестиваль. Каждую пятницу они одеваются для своих онлайн-встреч в костюмы, чтобы поднять настроение.

Аргентинский чиновник из Министерства здравоохранения дал несколько советов для безопасного секса на карантине. Его рецепт достаточно простой, ведь главное – мытье рук и дезинфекция:

"Важно дезинфицировать клавиатуру, телефоны, секс-игрушки и все, что вы могли бы использовать, независимо от того, делитесь ли вы этими вещами с другими".

"Чертов карантин" заставил Джонни Деппа завести Instagram. Facebook добавляет карантинные лайки

Сахар Табар, instagram-блогерка из Ирана, которая стала известной своими жуткими экспериментами над внешностью и попытками стать похожей на Анджелину Джоли, заболела COVID-19. Об этом сообщил ее адвокат.

Табар, настоящее имя которой Фатима Хишванд, с 2019 находится в тюрьме. Власти Ирана обвиняет блогершу в "богохульстве, в нарушении правил ношения одежды и в поощрении молодежи к совершению аморальных действий".

Сидя на карантине, актер Джонни Депп не выдержал – завел себе страничку в Instagram.

Актер признался, что не видел никаких причин заводить себе аккаунт в соцсети. Но все изменила эпидемия коронавируса.

Депп призвал заботиться друг о друге, не поддаваться "чертовой монотонности карантина".

"Сейчас время начать диалог, поскольку этот невидимый враг уже вызвал невероятные трагедии и нанес ущерб жизни людей", – отметил Депп и поделился кавером на песню Джонна Леннона "Isolation".

Соцсеть Facebook добавила к реакциям на сообщения пользователей новый лайк – "заботливое сердце" для выражения поддержки во времена пандемии.

Этот лайк будет доступен в компьютерной версии соцсети. А в Messenger будет другая реакция – анимированное сердце, что бьется. Этими лайками можно будет пользоваться со следующей недели.

Киевский иллюстратор Сергей Майдуков, который работал с такими изданиями, как The Washington Post, The Guardian вместе с художниками-студентами сделал "карантинные обложки" по мотивам журнала The New Yorker.

На обложках вымышленного издания под названием The Kyivite украинские иллюстраторы в иронической форме показали, как живет Киев во время пандемии.

В частности, они изобразили известную скульптуру "Дождь" с Пейзажной Аллеи, на которой аист поднял гнездо. А также станцию ​​метро Арсенальная, у которой пасутся олени.