18 апреля. No time to die: Африка под угрозой, Великобритания без отпусков летом, зараженный "Шарль де Голль"

Офіційні дані, актуальні на 13:00 18 квітня

Карантин в Україні триває 38-й день.

Пік захворюваності ще не настав, тому важливо дотримуватися карантинних обмежень на великодні свята.

Україна. Понад 5 тисяч хворих

Україна перейшла позначку в 5 тисяч хворих за 47 днів після виявлення першого інфікованого коронавірусом.

Усього нині 5 106 хворих, це менше 0, 012% населення країни, якщо рахувати за е-переписом екс-міністра Дмитра Дубілета. Одужали після хвороби 275 людей, померли – 133.

Найбільше уражена коронавірусом Чернівецька область – 840 хворих та Київ – 770. Буковина та столиця лишаються регіонами з найбільшим добовим приростом.

За минулу добу:

444 встановлених хворих, серед них 99 медпрацівників і 12 дітей

встановлених хворих, серед них 99 медпрацівників і 12 дітей 9 летальних випадків

летальних випадків 29 одужали

У Збройних силах ситуація від 18 квітня незмінна – 29 інфікованих. На фронті – жодного хворого з початку пандемії.

Коронавірус виявили в командувача Національної гвардії України Миколи Балана. Хвороба протікає майже безсимптомно.

На тимчасово окупованих територіях, за даними окупантів, кількість хворих росте: у Криму 43 інфікованих, на Донеччині – 36, на Луганщині – 21.

За всіма цифрами щодо ситуації з коронавірусом слідкуйте на картах і графіках "Української правди".

Напередодні Великодня

УПЦ МП, у храмах і монастирях якої продовжують виявляти та підозрювати спалахи коронавірусу, запропонувала своїм прихожанам три варіанти освячення великодніх кошиків.

Перший – прийти до храму, другий – виставити кошик біля своєї хати, де повз нього пройде священник (для маленьких сіл) і третій – "як виключення" посвятити самостійно святою водою вдома.

Попри карантин, УПЦ МП кличе прихожан прийти до Благодатного вогню поблизу Києво-Печерської Лаври, де вже понад 100 інфікованих і дві смерті.

Храми ПЦУ в Кропивницькому від освячення кошиків теж не відмовилися – священники склали розклад для 18 та 19 квітня.

Тим часом на Львівщині священник УГКЦ на 37 день карантину влаштував хресну ходу – поліція склала 4 адмінпротоколи на порушників.

У разі скупчення та непокори людей на Великдень на вулиці вийдуть спецпризначенці.

Великодні кошики-коробки для столичних лікарів, що працюють на станціях швидкої допомоги, приготувала платформа українських виробників "Всі свої" та платіжна система Visa. Напередодні православних свят розіслали 370 продуктових наборів.

Троє працівників запаковують великодні коробки для столичних лікарів, що працюють на станціях швидкої допомоги Фото: Facebook-сторінка "Всі свої"

Світ. Майже 600 тисяч одужавших

У всьому світі:

Захворіли: за весь період 2 250 550

Протягом доби кількість хворих зросла приблизно на 87,5 тисяч (напередодні – близько 96 тисяч людей).

Одужали: 571 851 (+22 259 за добу). На першому місці – Німеччина, де за останній день одужало близько 6,1 тисяча людей.

Померли: 154 291

За добу на планеті від COVID-19 померло майже 8,7 тисяч людей (майже дорівнює показнику минулої доби).

П’ятий день поспіль країнами з найбільшою добовою летальністю залишаються США, Франція, Велика Британія. Минулої доби через перерахунок смертей у Китаї додалося ще 1 290 загиблих.

За минулу добу в Італії від коронавірусу одужала рекордна кількість людей - 2 563, це найвищий показник від початку епідемії.

В Іспанії протягом останньої доби зросли темпи зараження і смертності від коронавірусної хвороби.

Німеччині заявили, що станом на п’ятницю 17 квітня епідемія коронавірусу взята під контроль.

США. Трамп підтримує протестувальників проти карантину

У США за останню добу:

Загинуло – 3 793.

Захворіло – близько 29 000. Що на 5 тисяч більше, ніж зафіксовано напередодні.

Від початку епідемії:

Загиблих – 37 079. Близько трьох тижнів США лідирує за добовою смертністю.

Одужавших – близько 59 500.

Щоб виявити поширення коронавірусу, Сполучені Штати зробили найбільше тестів у світі – майже 3,6 мільйона.

Попри щоденне зростання кількості померлих від COVID-19 президент Дональд Трамп підтримав протестувальників, які влаштовують мітинги проти карантинних обмежень.

У своєму Твіттері він написав кілька емоційних постів на підтримку Міннесоти, Мічігану та Вірджинії та назвав такі протести "дуже відповідальними", бо деякі штати зайшли надто далеко з мірами соціального дистанціювання.

Крім того, Трамп анонсував багатомільярдну програму продовольчої допомоги для подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Планується, що для допомоги фермерам виділять 19 мільярдів доларів.

Велика Британія. Забути про літню відпустку

У Великій Британії за добу:

Померло – 847. Від 7 квітня у Британії щоденно фіксують понад 700 смертей від коронавірусу тільки у лікарнях.

Від початку епідемії:

Захворіло – 109 769

Померло – 14 607

Уряд країни повідомив, що британцям не слід планувати літню відпустку у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Лікарі та медсестри Англії будуть лікувати пацієнтів з коронавірусом, використовуючи свої захисні халати повторно. Таке рішення ухвалили, побоюючись, що захисту бракуватиме, адже запаси деяких лікарень можуть закінчитися за добу.

У Британії понад 500 тисяч осіб підписали петицію із закликом дати лицарське звання відставному капітану Тому Муру, який напередодні свого 100-річного ювілея зібрав понад 18 мільйонів фунтів стерлінгів для Національної служби здоров'я.

Франція. Майже 1000 хворих на авіаносці "Шарль де Голль"

У Франції за останню добу:

Загинуло – 762. Що майже дорівнює показнику минулої доби

Захворіло – 9 899. Що приблизно на 40% більше, ніж напередодні

Від початку епідемії:

Загиблих – 18 703

Одужавших – 35 009. Третій день поспіль зменшується кількість госпіталізованих

На французькому авіаносці "Шарль де Голль" 940 моряків здали позитивні тести на коронавірус ще 645 виявилися негативними. Весь персонал авіаносця складає 2300 осіб. Результати інших поки не відомі.

"Картки імунітету" для здорових і поштовхи для економіки Китаю

Чилі почне видавати "картки імунітету" тим, хто одужав від COVID-19. Власники карток будуть звільнені від карантину і зможуть повернутися на роботу.

У країні вважають, що пацієнти перестають бути заразними через 14 днів після реєстрації гострих симптомів або після виписки з лікарні у більш серйозних випадках. Люди з ослабленим імунітетом вважаються незаразними через 28 днів після появи симптомів.

Влада Китаю каже про необхідність підштовхувати економіку до відновлення. Політбюро заявило про необхідність збільшувати урядові витрати, і закликало центральний банк знизити ринкові ставки по кредитах для підтримки великих підприємств.

Загрози для Африки, прав людей і безпеки в мережі

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що Африка може стати наступним епіцентром спалаху, і вірус може вбити там щонайменше 300 тисяч людей.

Минулого тижня в Африці спостерігалося різке зростання випадків захворювання: там зафіксували майже тисячу смертей і майже 19 тисяч нових заражень. При цьому у країнах відсутнє обладнання для боротьби з пандемією, більше третини населення не має належного доступу до водопостачання, і майже 60% міських жителів живуть в переповнених трущобах.

В ООН кажуть, що США використовують пандемію для вигнання мігрантів і шукачів притулку, що порушує міжнародне право.

Водночас, колишній адвокат Дональда Трампа Майкл Коен, засуджений за за порушення виборчого законодавства і брехню Конгресу, через пандемію буде звільнений з в'язниці і відбуватиме решту терміну вдома.

Шахраї промишляють через Gmail: за даними Google, вони щодня відправляють 18 мільйонів електронних листів з неправдивою інформацією про COVID-19.

Владу Сінгапуру хвалять за швидкий і всебічний підхід до відстеження поширення вірусу. Однак наразі країна зіштовхується зі спалахом, причина якого – тісні гуртожитки робочих-мігрантів, де, як очікують, з'являться ще тисячі випадків заражень.

Без фестивалю коміксів, але в костюмах на роботі

Відомий американський фестиваль поп-культури Comic-Con скасували через пандемію. Передплату за участь можна буде або повернути, або перенести на наступний рік.

У той же час в Англії люди, які працюють з дому, влаштовують власний фестиваль. Щоп'ятниці вони одягаються для своїх онлайн-зустрічей в костюми, щоб підняти настрій.

Аргентинський чиновник з Міністерства охорони здоров’я дав кілька поряд для безпечного сексу на карантині. Його рецепт досить простий, адже головне – миття рук і дезінфекція:

"Важливо дезінфікувати клавіатури, телефони, секс-іграшки і все, що ви могли б використовувати, незалежно від того, чи ділітися ви цими речами з іншим".

"Чортів карантин" примусив Джонні Деппа завести Instagram. Facebook додає карантинні лайки

Сахар Табар, instagram-блогерша з Ірану, яка стала відомою своїми моторошними експериментами над зовнішністю та спробами стати схожою на Анджеліну Джолі, захворіла на COVID-19. Про це повідомив її адвокат.

Табар, справжнє ім’я якої Фатіма Хішванд, з 2019 року знаходиться в тюрмі. Влада Ірану звинувачує блогершу в "богохульстві, в порушенні правил носіння одягу та в заохоченні молоді до скоєння аморальних дій".

Сидячи на карантині, актор Джоні Депп не витримав – завів собі сторінку в Instagram.

Актор зізнався, що не бачив жодних причин заводити собі акаунти в соцмережі. Але все змінила пандемія коронавірусу.

Депп закликав дбати одне про одного, не піддаватись "чортовій монотонності карантину".

"Нині час розпочати діалог, оскільки цей невидимий ворог уже спричинив неймовірні трагедії та завдав шкоди життю людей", – зазначив Депп та поділився кавером на пісню Джонна Леннона "Isolation".

Соцмережа Facebook додала до реакцій на дописи користувачів новий лайк – "турботливе сердечко" для висловлення підтримки у часи пандемії.

Цей лайк буде доступним у комп'ютерній версії соцмережі. А у Messenger буде інша реакція – анімоване серце, що б'ється. Цими лайками можна буде користуватись із наступного тижня.

Київський ілюстратор Сергій Майдуков, який працював з такими виданнями, як The Washington Post, The Gardian разом з художниками-студентами зробив "карантинні обкладинки" за мотивами журналу The New Yorker.

На обкладинках вигаданого видання з назвою The Kyivite українські ілюстратори в іронічній формі показали, яка живе Київ у час пандемії.

Зокрема, вони зобразили відому скульптуру "Дощ" з Пейзажної Алеї, на якій лелека звів гнездо. А також станцію метро Арсенальна, біля якої пасуться олені.