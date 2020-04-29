Это слив производства – Рябошапка о завершении дела Гандзюк

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошка считает, что преждевременная передача в суд дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк может быть "сливом производства". Восстановить во второй раз расследование будет невозможно.

Источник: Рябошапка в комментарии "24 канала"

Прямая речь: "Из того, что я знаю, то большое количество следственных действий не была проведено и большое количество доказательств, которые были бы определяющими для того, чтобы получить обвинительные приговоры, собраны не были".

Детали: Экс-генпрокурор говорит, что понимает и разделяет "обеспокоенность активной части украинского общества, которая вчера вышла под Офис президента".

"Слишком рано это дело передали в суд", – утверждает Рябошапка.

Бывший генеральный прокурор считает, что существует угроза преждевременного раскрытия материалов производства.

"Поэтому преждевременное раскрытие материалов уголовного производства и передача в суд – это фактически, грубо говоря, является сливом производства. Второй раз восстановить это производство будет невозможно", – подытожил Рябошапка.

Что предшествовало: 27 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк и конечный заказчик - председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер.

Активисты возмутились такому решению и высказали свои претензии. В частности, их не устраивает решение о завершении досудебного расследования.

Около сотни активистов инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" пришли под Офис президента на акцию протеста с требованием объяснений от Владимира Зеленского и увольнения генпрокурора Ирины Венедиктовой из-за завершения досудебного следствия по делу Екатерины Гандзюк.

Знать больше: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова

Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки

Предыстория: