Полиция задержала мужчину, который напал на журналистов в Гидропарке в Киеве

Столичные полицейские задержали мужчину, который напал на съемочную группу телеканала на спортивной площадке в Гидропарке, когда они пытались снять репортаж.

Источник: полиция Киева

Детали: 2 апреля в Гидропарке произошли два нападения на съемочные группы двух телеканалов.

Полицейские оперативно установили мужчину, который во время съемки сюжета в Гидропарке о соблюдении правил карантина на спортивных площадках препятствовал съемке, дергал за технику, толкал оператора и высказывался нецензурной бранью.

Это – житель Броваров, 1965 года рождения.

Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи Днепровского управления полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.