Полиция задержала мужчину, который напал на журналистов в Гидропарке в Киеве
Столичные полицейские задержали мужчину, который напал на съемочную группу телеканала на спортивной площадке в Гидропарке, когда они пытались снять репортаж.
Источник: полиция Киева
Детали: 2 апреля в Гидропарке произошли два нападения на съемочные группы двух телеканалов.
Полицейские оперативно установили мужчину, который во время съемки сюжета в Гидропарке о соблюдении правил карантина на спортивных площадках препятствовал съемке, дергал за технику, толкал оператора и высказывался нецензурной бранью.
Это – житель Броваров, 1965 года рождения.
Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следователи Днепровского управления полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.