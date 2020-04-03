Полиция задержала мужчину, который напал на журналистов в Гидропарке в Киеве
Столичные полицейские задержали мужчину, который напал на съемочную группу телеканала на спортивной площадке в Гидропарке, когда они пытались снять репортаж.
Источник: полиция Киева
Детали: 2 апреля в Гидропарке произошли два нападения на съемочные группы двух телеканалов.
Полицейские оперативно установили мужчину, который во время съемки сюжета в Гидропарке о соблюдении правил карантина на спортивных площадках препятствовал съемке, дергал за технику, толкал оператора и высказывался нецензурной бранью.
Это – житель Броваров, 1965 года рождения.
Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Полиция не уточняет, причастен ли 55-летний мужчина к обоим нападениям, или только к одному.
Следователи Днепровского управления полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Предыстория:
- Из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Украине объявлен карантин, который действует с 12 марта по 24 апреля как минимум.
- Власти сначала запретила массовые собрания, дальше остановила общественный транспорт, а потом ввели еще более жесткие ограничения – в частности, не гулять в парках, на детских и спортивных площадках. В Киеве спортивные и детские площадки закрыли еще раньше.
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