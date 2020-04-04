4 апреля. No time to die: В Украине более тысячи больных, Испания догоняет Италию, в Эквадоре тела оставляют прямо на улицах
Официальные данные актуальны на 12:00 4 апреля
С 6 апреля в Украине ужесточаются правила и запреты карантина. Нельзя выходить в общественное место без маски и документов, гулять в парках и по собственному желанию покидать место изоляции.
Подробно читайте в материале "Украинской правды".
Несоблюдение жестких условий карантина может означать пик заболеваемости коронавирусом в Украине с 14-15 апреля, считает главный сандэпидемврач Виктор Ляшко.
"Это может привести к массовому поступлению больных, тяжелых больных в учреждения здравоохранения, и это может привести к большому количеству негативных последствий, в частности летальных", - объясняет Ляшко.
Украина. Более тысячи инфицированных
На 24 день после объявления ситуации с коронавирусом пандемией количество больных в Украине пересекло отметку в тысячу.
Сейчас в Украине 1 096 установленных инфицированных Covid-19.
Менее половины из них, 477 человек (в том числе 25 детей), были госпитализированы.
По состоянию на 4 апреля к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 16 пациентов (по данным главного сандэпидемврача Виктора Ляшко).
Общее количество умерших - 28, выздоровевших - 23 (это 2,1% от всех заболевших).
За последние сутки:
- установили 154 больных. Больше всего в Черновицкой (35 новых случаев), Тернопольской (+21 случай) и Ивано-Франковской (+13) областях. В Киеве +15 случаев
- 5 человек умерли
- 4 выздоровели
Расходятся данные по Киеву у Центра общественного здоровья и городского головы Виталия Кличко. ЦОС сообщает о 195 установленных больных и одном летальном случае, Кличко - о 214 больных, 3 летальных случаях, 12 выздоровевших.
Областью без установленных больных продолжает считаться Николаевская, единственного инфицированного из которой перерегистрировали в Киеве.
По информации главного санэпидемврача, 112 раз за последние сутки украинцы вызвали экстренную скорую помощь, подозревая у себя симптомы коронавируса. 90 из этих людей - госпитализировали.
386 раз за минувшие сутки мобильные медицинские бригады выезжали, чтобы взять у человека образец биологического материала для тестирования на коронавирус. В итоге 678 образцов (потенциальные больные и контактные лица) отобрали для точного ПЦР-теста.
Коронавирус обнаружили у двух врачей на Львовщине. Один из них находился на самоизоляции дома, другой - контактировал с больной Covid-19 пациенткой.
Инфекцию не обнаружили у младенца на Ивано-Франковщине, чья мама умерла с подтвержденным случаем Covid-19. Состояние ребенка удовлетворительное.
Среди военных в зоне ООС на Востоке случаев заболевания не обнаружили.
По данным оккупационных "властей", количество больных коронавирусом в Крыму - 18.
В Донецкой области, по информации оккупантов, количество заболевших возросло до трех.
На Луганщине - один случай, информация о подозрении о котором появилась еще 29 марта. "Министр" здравоохранения заявляет, что никакой статистики не замалчивают, впрочем СБУ уже открыла производство о сокрытии фактов заболевания. По информации правоохранителей, в Луганске и Кадиевке умерли 13 человек с признаками Covid-19.
Made in Ukraine
Со следующей недели украинский производитель ПЦР-тестов должен отдавать по 2-7 тысяч тестов ежедневно. В общем - 2 миллиона экземпляров.
По словам заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, такие тесты значительно дешевле и работают "без вопросов". До этого Украина импортировала тесты из Китая и Южной Кореи.
Параллельно Украина закупила реагентов для 1 миллиона тестирований на коронавирус.
65 палаток в поле
На Днепропетровщине развернули первый палаточный городок для обсервации. Он охватывает места для проживания, хозяйственную часть, зону санобработки, душевые и раздевалки, палатки для медработников.
Также на территории лагеря установили спецрамкы для дезинфекции и авто для термической обработки вещей, постельного белья.
Вернуться в Украину стремятся еще более 8 с половиной тысяч граждан. У 140-ка украинцев, которые временно "застряли" за границей, есть проблемы с жильем.
По новым правилам, обсервацию также должны проходить украинцы, которые возвращаются из временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и из Крыма.
Украина - Италии
4 апреля бригада украинских медиков поедет помогать бороться с коронавирусом Италии, где более 100 тысяч инфицированных и 14 681 смерть. Также Украина направляет туда медицинский спирт.
Владимир Зеленский обещает медикам "надежные защитные костюмы, очки, перчатки, и маски" и бесценный опыт до пика болезни в Украине.
Главный санэпидемврач уточнил, что речь идет о 20 медиках, которые будут работать в Италии две недели. Если после их возвращения ситуация в Украине будет стабильной, врачей отправят на обсервацию.
Если помощь нужна будет немедленно - они пройдут обсервацию непосредственно в больницах, где будут оказывать помощь больным коронавирусом.
Между тем в украинские больницы повезли 12 000 многоразовых защитных костюмов для работников.
Мир. + 100 тысяч больных в день
Количество больных коронавирусом в мире перевалило за миллион - зарегистрировано 1120 752 инфицированных. На утро 3 марта их количество было 1 016 401.
В течение суток количество заболевших возросло примерно на 100 тысяч. Что вновь является самым высоким показателем от начала пандемии.
За день от COVID-19 на планете погибло примерно столько же людей как и вчера – около 6 000.
Во всем мире:
Выздоровели: 227 019 (+15 224)
Умерли: 58 982 (+5 818)
Коронавирус. Как борются те, кто страдает больше всех
Испания догнала Италию по количеству заражений. Теперь в обеих странах зафиксировано около 120 тысяч больных. За сутки в Испании умерло 932 человека, это чуть меньше чем накануне, когда было зафиксировано 950 смертей.
Около 6,5 тысяч испанцев находятся в реанимации.
В Италии уровень болезни начал понемногу стабилизироваться, но количество погибших ежедневно остается высокой.
За последние сутки от коронавируса умерли 766 человек, почти столько же, как и предыдущих суток. По сравнению со вчерашним днем несколько снизилось количество новых больных.
В Британии ежедневное количество смертей от коронавируса продолжает расти.
За прошедшие сутки здесь погибло 684 человека, днем ранее было зафиксировано 569 летальных случаев. Темпы распространения болезни также растут.
Великобритания построит две временные больницы для лечения пациентов с коронавирусом – центр на тысячу пациентов в университете в Бристоле, Юго-Западная Англия, и центр на 500 коек в конференц-центре в Харрогит на севере страны.
Таким образом, в стране планируется открыть пять полевых больниц в ближайшие недели.
Из-за коронавируса четвертый раз за 68 лет Королева Великобритании Елизавета II обратится к нации в телевизионном эфире.
Чтобы не подвергаться опасности, Елизавета прекратила выполнять свои королевские обязанности и сейчас находится в замке Виндзор в Беркшире вместе с герцогом Эдинбургским.
Во Франции 18-летнего гражданина приговорили к 3 месяцам заключения после четвертого нарушения карантина.
За третье его приговорили к двум месяцам домашнего ареста с ношением электронного браслета. Однако уже на следующий день парня поймали за рулем авто без водительских прав.
Между тем из тюрем Франции освободили более 6 тысяч заключенных. После обнаружения коронавируса у десятков заключенных и сотрудников тюрем, во французском Минюсте решили досрочно освободить тех, у кого заканчивается срок лишения свободы или проблемы со здоровьем.
В Германии количество погибших от коронавирусной болезни достигла 1017 человек, из них 145 умерли за последние сутки.
На самом большом стадионе страны откроют центр по борьбе с коронавирусом. Немецкий футбольный клуб "Боруссия" из города Дортмунд объявил о предоставлении в пользовании своего стадиона "Сигнал Идуна Парк" для борьбы с пандемией.
Чтобы предотвратить распространение болезни, в Берлине за нарушение правил социальной дистанции - 1,5 метра - ввели штрафы на суммы до 500 евро.
В США за последние 24 часа погибло 1 480 человек.
На утро 3 апреля количество заболевших в стране почти достигло 280 тысяч. Погибло 7 159 человек, излечилось 9 897.
По-прежнему, больше всего от болезни страдает Нью-Йорк, где с начала эпидемии умерло уже 1 867 человек.
Несмотря на огромные темпы распространения болезни, президент Трамп сказал, что не наденет защитную маску, несмотря на рекомендации медиков США. Президент считает их "добровольными".
Через карантинные меры, введены в стране в течение двух последних недель, около 10 миллионов жителей США потеряли работу.
Безработица, вызванная коронавирусным кризисом, в Великобритании и США настолько велика, что может побить уровень времен Великой депрессии 1930-х годов уже в течение нескольких месяцев.
Но есть истории, которые вселяют надежды. В Орегоне ветеран Второй мировой войны Уильям "Билл" Лапши вылечился от коронавируса, отпраздновав на той же неделе свой сточетвёртый день рождения.
Чтобы развлечься без ресторанов и баров, американцы начали скупать значительно больше алкоголя домой. Наиболее популярные напитки в американских домах – пиво и вино.
В Нидерландах музыканты Роттердамского филармонического оркестра решили поднять дух людей на карантине онлайн-выполнением Девятой симфонии Бетховена ("Ода к радости"), которая является гимном Европы и одним из символов Европейского Союза. Получилось душевно.
Remember this? Musicians from the Rotterdam Philharmonic Orchestra virtually came together and performed Beethoven's 9th symphony from their homes pic.twitter.com/HvVdiLEAgO— Reuters (@Reuters) April 4, 2020
Мир останавливает вирус, Китай вспоминает жертв
Китай оплакивал жертв коронавируса, остановившись на 3-минутное молчание. В субботу в стране объявлен день памяти более 3 тысяч погибших.
В 10 утра люди остановились, машины, поезда и корабли включили гудки звучали сирены воздушной тревоги, а флаги были приспущены. В Ухане, которая была эпицентром вспышки, все светофоры 3 минуты показывали красный свет.
На пустых улицах городу в Эквадоре оставляют тела умерших. В стране перегружены больницы, а местные жалуются на отсутствие мест на кладбищах.
В некоторых городах Колумбии людям позволяют выйти на улицу в определенные дни недели, зависимо от последнего номера их национального идентификационного номера.
Турция вводит комендантский час для молодежи до 20 лет.
После закрытия борделей и границ тысячи иностранных проституток в Германии стали бездомными.
Россия: царь и Бог в борьбе с вирусом
Правоохранители России завели первое уголовное дело за распространение фейка о коронавирусе. Якобы через пост в соцсети о том, что больного отправили домой общественным транспортом. По новому закону "дезинформатору" могут дать до 5 лет тюрьмы.
Между тем на борьбу с новым вирусом страна бросает свои старые методы. Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл провез по Москве икону и помолился за избавление от коронавируса. На процедуру не поскупились – патриарх ездил на Мерседесе с мигалкой и кортежем полиции.
Пока мы самоизолировались, Москву спасает Патриарх. Кроме шуток – Кирилл объезжает Москву, сидя в «Мерседесе», и читает молитвы за спасение страны от коронавируса. Всё это транслируется в прямом эфире телеканала «Спас», ведущие молятся.— baza (@bazabazon) April 3, 2020
Кажется, пик эпидемии выглядит именно так. pic.twitter.com/rk8Znqgqgk
Между тем в одной только Москве за последние сутки коронавирус подтвердили у 434 человек. А за карантином зараженных российская столица следит вовсе не с помощью икон, а значительно более жесткими средствам. Фотографии больных будут вносить в специальную базу.
Российских студентов-аграриев привлекают к весенне-полевым работам. Официальный пресс-релиз профильного министерства, как и сама идея, напоминает советское прошлое. В общем речь может идти об 11 тысячах студентов, которых отправят на посевную.
Шоу "Поле чудес", которое существует дольше, чем Путин-президент, из-за карантина вышло с воздушными шариками вместо людей.
Робот и динозавр на улицах
В Тунисе улицы патрулирует полицейский робот. Он останавливает людей, просит показать документы и напоминает о карантине.
А в Великобритании бесплатное школьное питание детям приносят волонтеры в костюмах динозавров. Пакеты приносят прямо под двери домов.
В Италии умер "король обуви". Pink победила вирус и дает на борьбу с ним миллион
Мир обувной моды потерял известного итальянского дизайнера, 84-летнего Серджио Росси, который сотрудничал с Versace и Dolce & Gabbana.
Как сообщает итальянское агентство ANSA, король обувь - так его называют в Италии - умер в больнице, в отделении интенсивной терапии. Несколькими днями ранее он был госпитализирован с коронавирусом.
COVID-19 не обошел 40-летнюю американскую певицу Pink. Она призналась, что перенесла коронавирус.
Pink сообщила, что жертвует 1 млн долларов, чтобы поддержать медиков и власть в борьбе с пандемией.
Украинский музыкант Владимир Дантес решил хоть как-то поддержать малый и средний бизнес Украины, который страдает финансово от карантина.
Владимир запустил инициативу Post4Rost. Он обещает бесплатно рекламировать в своем Instagram проект, который будет выбирать среди присланных заявок.
Вместе с ним выбирать победителей и бесплатно рекламировать обещают Надя Дорофеева, Лера Бородина, Гарик Корогодский, Елена Гудкова и Алексей Дурнев.
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