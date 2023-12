4 апреля. No time to die: В Украине более тысячи больных, Испания догоняет Италию, в Эквадоре тела оставляют прямо на улицах

Официальные данные актуальны на 12:00 4 апреля

С 6 апреля в Украине ужесточаются правила и запреты карантина. Нельзя выходить в общественное место без маски и документов, гулять в парках и по собственному желанию покидать место изоляции.

Подробно читайте в материале "Украинской правды".

Несоблюдение жестких условий карантина может означать пик заболеваемости коронавирусом в Украине с 14-15 апреля, считает главный сандэпидемврач Виктор Ляшко.

"Это может привести к массовому поступлению больных, тяжелых больных в учреждения здравоохранения, и это может привести к большому количеству негативных последствий, в частности летальных", - объясняет Ляшко.

На 24 день после объявления ситуации с коронавирусом пандемией количество больных в Украине пересекло отметку в тысячу.

Сейчас в Украине 1 096 установленных инфицированных Covid-19.

Менее половины из них, 477 человек (в том числе 25 детей), были госпитализированы.

По состоянию на 4 апреля к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 16 пациентов (по данным главного сандэпидемврача Виктора Ляшко).

Общее количество умерших - 28, выздоровевших - 23 (это 2,1% от всех заболевших).

За последние сутки:

Расходятся данные по Киеву у Центра общественного здоровья и городского головы Виталия Кличко. ЦОС сообщает о 195 установленных больных и одном летальном случае, Кличко - о 214 больных, 3 летальных случаях, 12 выздоровевших.

Областью без установленных больных продолжает считаться Николаевская, единственного инфицированного из которой перерегистрировали в Киеве.

По информации главного санэпидемврача, 112 раз за последние сутки украинцы вызвали экстренную скорую помощь, подозревая у себя симптомы коронавируса. 90 из этих людей - госпитализировали.

386 раз за минувшие сутки мобильные медицинские бригады выезжали, чтобы взять у человека образец биологического материала для тестирования на коронавирус. В итоге 678 образцов (потенциальные больные и контактные лица) отобрали для точного ПЦР-теста.

Коронавирус обнаружили у двух врачей на Львовщине. Один из них находился на самоизоляции дома, другой - контактировал с больной Covid-19 пациенткой.

Инфекцию не обнаружили у младенца на Ивано-Франковщине, чья мама умерла с подтвержденным случаем Covid-19. Состояние ребенка удовлетворительное.

Среди военных в зоне ООС на Востоке случаев заболевания не обнаружили.

По данным оккупационных "властей", количество больных коронавирусом в Крыму - 18.

В Донецкой области, по информации оккупантов, количество заболевших возросло до трех.

На Луганщине - один случай, информация о подозрении о котором появилась еще 29 марта. "Министр" здравоохранения заявляет, что никакой статистики не замалчивают, впрочем СБУ уже открыла производство о сокрытии фактов заболевания. По информации правоохранителей, в Луганске и Кадиевке умерли 13 человек с признаками Covid-19.

Со следующей недели украинский производитель ПЦР-тестов должен отдавать по 2-7 тысяч тестов ежедневно. В общем - 2 миллиона экземпляров.

По словам заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, такие тесты значительно дешевле и работают "без вопросов". До этого Украина импортировала тесты из Китая и Южной Кореи.

Параллельно Украина закупила реагентов для 1 миллиона тестирований на коронавирус.

На Днепропетровщине развернули первый палаточный городок для обсервации. Он охватывает места для проживания, хозяйственную часть, зону санобработки, душевые и раздевалки, палатки для медработников.

Также на территории лагеря установили спецрамкы для дезинфекции и авто для термической обработки вещей, постельного белья.

Вернуться в Украину стремятся еще более 8 с половиной тысяч граждан. У 140-ка украинцев, которые временно "застряли" за границей, есть проблемы с жильем.

По новым правилам, обсервацию также должны проходить украинцы, которые возвращаются из временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и из Крыма.

4 апреля бригада украинских медиков поедет помогать бороться с коронавирусом Италии, где более 100 тысяч инфицированных и 14 681 смерть. Также Украина направляет туда медицинский спирт.

Владимир Зеленский обещает медикам "надежные защитные костюмы, очки, перчатки, и маски" и бесценный опыт до пика болезни в Украине.

Главный санэпидемврач уточнил, что речь идет о 20 медиках, которые будут работать в Италии две недели. Если после их возвращения ситуация в Украине будет стабильной, врачей отправят на обсервацию.

Если помощь нужна будет немедленно - они пройдут обсервацию непосредственно в больницах, где будут оказывать помощь больным коронавирусом.

Между тем в украинские больницы повезли 12 000 многоразовых защитных костюмов для работников.

Количество больных коронавирусом в мире перевалило за миллион - зарегистрировано 1120 752 инфицированных. На утро 3 марта их количество было 1 016 401.

В течение суток количество заболевших возросло примерно на 100 тысяч. Что вновь является самым высоким показателем от начала пандемии.

За день от COVID-19 на планете погибло примерно столько же людей как и вчера – около 6 000.

Во всем мире:

Выздоровели: 227 019 (+15 224)

Умерли: 58 982 (+5 818)

Испания догнала Италию по количеству заражений. Теперь в обеих странах зафиксировано около 120 тысяч больных. За сутки в Испании умерло 932 человека, это чуть меньше чем накануне, когда было зафиксировано 950 смертей.

Около 6,5 тысяч испанцев находятся в реанимации.

В Италии уровень болезни начал понемногу стабилизироваться, но количество погибших ежедневно остается высокой.

За последние сутки от коронавируса умерли 766 человек, почти столько же, как и предыдущих суток. По сравнению со вчерашним днем ​​несколько снизилось количество новых больных.

В Британии ежедневное количество смертей от коронавируса продолжает расти.

За прошедшие сутки здесь погибло 684 человека, днем ​​ранее было зафиксировано 569 летальных случаев. Темпы распространения болезни также растут.

Великобритания построит две временные больницы для лечения пациентов с коронавирусом – центр на тысячу пациентов в университете в Бристоле, Юго-Западная Англия, и центр на 500 коек в конференц-центре в Харрогит на севере страны.

Таким образом, в стране планируется открыть пять полевых больниц в ближайшие недели.

Из-за коронавируса четвертый раз за 68 лет Королева Великобритании Елизавета II обратится к нации в телевизионном эфире.

Чтобы не подвергаться опасности, Елизавета прекратила выполнять свои королевские обязанности и сейчас находится в замке Виндзор в Беркшире вместе с герцогом Эдинбургским.

Во Франции 18-летнего гражданина приговорили к 3 месяцам заключения после четвертого нарушения карантина.

За третье его приговорили к двум месяцам домашнего ареста с ношением электронного браслета. Однако уже на следующий день парня поймали за рулем авто без водительских прав.

Между тем из тюрем Франции освободили более 6 тысяч заключенных. После обнаружения коронавируса у десятков заключенных и сотрудников тюрем, во французском Минюсте решили досрочно освободить тех, у кого заканчивается срок лишения свободы или проблемы со здоровьем.

В Германии количество погибших от коронавирусной болезни достигла 1017 человек, из них 145 умерли за последние сутки.

На самом большом стадионе страны откроют центр по борьбе с коронавирусом. Немецкий футбольный клуб "Боруссия" из города Дортмунд объявил о предоставлении в пользовании своего стадиона "Сигнал Идуна Парк" для борьбы с пандемией.

Чтобы предотвратить распространение болезни, в Берлине за нарушение правил социальной дистанции - 1,5 метра - ввели штрафы на суммы до 500 евро.

В США за последние 24 часа погибло 1 480 человек.

На утро 3 апреля количество заболевших в стране почти достигло 280 тысяч. Погибло 7 159 человек, излечилось 9 897.

По-прежнему, больше всего от болезни страдает Нью-Йорк, где с начала эпидемии умерло уже 1 867 человек.

Несмотря на огромные темпы распространения болезни, президент Трамп сказал, что не наденет защитную маску, несмотря на рекомендации медиков США. Президент считает их "добровольными".

Через карантинные меры, введены в стране в течение двух последних недель, около 10 миллионов жителей США потеряли работу.

Безработица, вызванная коронавирусным кризисом, в Великобритании и США настолько велика, что может побить уровень времен Великой депрессии 1930-х годов уже в течение нескольких месяцев.

Но есть истории, которые вселяют надежды. В Орегоне ветеран Второй мировой войны Уильям "Билл" Лапши вылечился от коронавируса, отпраздновав на той же неделе свой сточетвёртый день рождения.

Чтобы развлечься без ресторанов и баров, американцы начали скупать значительно больше алкоголя домой. Наиболее популярные напитки в американских домах – пиво и вино.

В Нидерландах музыканты Роттердамского филармонического оркестра решили поднять дух людей на карантине онлайн-выполнением Девятой симфонии Бетховена ("Ода к радости"), которая является гимном Европы и одним из символов Европейского Союза. Получилось душевно.

Remember this? Musicians from the Rotterdam Philharmonic Orchestra virtually came together and performed Beethoven's 9th symphony from their homes pic.twitter.com/HvVdiLEAgO