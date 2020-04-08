Во Франции ввели разрешения для въезда в страну

С 8 апреля, все люди, которые хотят въехать во Францию, должны получить специальное разрешение, где будут указаны причины и цель визита.

Источник: сообщение Министерства внутренних дел

Детали: Указанное ограничение устанавливается в рамках чрезвычайного положения.

Документ можно получить по электронному адресу. Министерство разработало 3 вида разрешений: для въезда во Францию ​​из-за границы, для въезда на ее заморские территории из-за рубежа, а также для перемещения с французской материковой территории в заморские владения.

Сейчас в стране зарегистрировали 110 тысяч случаев заражения, умерли – более 10 тысяч человек.

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Напомним: