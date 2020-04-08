Во Франции ввели разрешения для въезда в страну
315 просмотров
Среда, 8 апреля 2020, 03:53
С 8 апреля, все люди, которые хотят въехать во Францию, должны получить специальное разрешение, где будут указаны причины и цель визита.
Источник: сообщение Министерства внутренних дел
Детали: Указанное ограничение устанавливается в рамках чрезвычайного положения.
Документ можно получить по электронному адресу. Министерство разработало 3 вида разрешений: для въезда во Францию из-за границы, для въезда на ее заморские территории из-за рубежа, а также для перемещения с французской материковой территории в заморские владения.
Сейчас в стране зарегистрировали 110 тысяч случаев заражения, умерли – более 10 тысяч человек.
Украинская правда
powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!