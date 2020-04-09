На Буковине, где самая большая вспышка коронавируса, выбрали места принудительной обсервации

В Черновицкой области, где наибольшее в Украине количество больных коронавирусом, выбрали 18 заведений для принудительной обсервации людей, пересекающих государственную границу.

Источник: пресс-служба Черновицкой облдердадминистрации

Дословно: "Во исполнение постановления Кабинета министров от 8 апреля 2020 в Черновицкой области определен перечень специализированных учреждений для обсервации (изоляции) людей, пересекающих государственную границу и которые не могут изолироваться самостоятельно".

Детали: Отмечается, что принудительная обсервация в специально определенных местах - важный пункт, который касается карантина.

Согласно постановлению КМУ, пребывания лиц в обсерваторах (изоляторах), кроме питания, является бесплатным.

Ответственными за обсервацию в Черновицкой области есть районные администрации и городские советы.

Список мест обсервации:

Бывшее помещение амбулатории, Кицманский район, с.Мамаивци, ул.Шевченко, 91

Пансионат по лечению матери и ребенка "Зеленые холмы", Вижницкий район, с.Виженка

Детский пансионат отдыха "Юность" (государственная собственность), Вижницкий район, пгт Берегомет ул.Шухевича, 2

Вижницкий колледж прикладного искусства им. Шкрибляка, Вижницкий район города Вижница, ул. Загула, 1а

Глибоцкий профессиональный лицей, Глыбоцкий район, пгт Глубокая, ул. Бойка, 4

Высшее профессиональное училище №24, Заставненский район, Заставна, ул. Бажанского, 58

Сторожинецкий лицей № 1 Сторожинецкой ОТГ, Сторожинецкий район, г. Сторожинец, ул О.Кобылянской, 25

Общежитие лесного колледжа - г.Сторожинец, ул.Видинивского, 64

Сокирянское высшее профессиональное училище, г.Сокиряны, ул.О.Кобылянской, 105

Хотинская специальная школа-интернат № 2 Черновицкого областного совета, Хотинский район, г.Хотин, ул. Борули, 8

Ставчанский профессиональный лицей, Хотинский район, с.Ставчани

Хотинский колледж Подольского государственного аграрно-технического университета, Хотин, ул.Олимпийская, 66

Гостинично-ресторанный комплекс "Мечта", Глыбоцкий район, с.Чагор, ул.1 Пригородная,1,

Природно-оздоровительный комплекс "Буковинская Черешенка", Вижницкий р-н, с.Черешенка ул.Солонецкая, 53

Туристическая база "Кремениця", Вижницкий р-н г. Вижница ул.Яремичука, 89-б

Отель "Дворик", г.Черновцы, ул. Коломийска, 9-Г

Отель "AMM House" г.Черновцы, ул. Кишиневская, 84-А

Хостел "COIN" г.Черновцы, ул.Главная, 119

Что было раньше: По состоянию на 9 апреля в Украине зафиксировали 1892 случая заболевания коронавирус, из них 302 в Черновицкой области.