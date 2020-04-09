Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Буковине, где самая большая вспышка коронавируса, выбрали места принудительной обсервации

Четверг, 9 апреля 2020, 19:13
На Буковине, где самая большая вспышка коронавируса, выбрали места принудительной обсервации

В Черновицкой области, где наибольшее в Украине количество больных коронавирусом, выбрали 18 заведений для принудительной обсервации людей, пересекающих государственную границу.

Источник: пресс-служба Черновицкой облдердадминистрации

Дословно: "Во исполнение постановления Кабинета министров от 8 апреля 2020 в Черновицкой области определен перечень специализированных учреждений для обсервации (изоляции) людей, пересекающих государственную границу и которые не могут изолироваться самостоятельно".

Детали: Отмечается, что принудительная обсервация в специально определенных местах - важный пункт, который касается карантина.

Согласно постановлению КМУ, пребывания лиц в обсерваторах (изоляторах), кроме питания, является бесплатным.

Ответственными за обсервацию в Черновицкой области есть районные администрации и городские советы.

Список мест обсервации:

  • Бывшее помещение амбулатории, Кицманский район, с.Мамаивци, ул.Шевченко, 91
  • Пансионат по лечению матери и ребенка "Зеленые холмы", Вижницкий район, с.Виженка
  • Детский пансионат отдыха "Юность" (государственная собственность), Вижницкий район, пгт Берегомет ул.Шухевича, 2
  • Вижницкий колледж прикладного искусства им. Шкрибляка, Вижницкий район города Вижница, ул. Загула, 1а
  • Глибоцкий профессиональный лицей, Глыбоцкий район, пгт Глубокая, ул. Бойка, 4
  • Высшее профессиональное училище №24, Заставненский район, Заставна, ул. Бажанского, 58
  • Сторожинецкий лицей № 1 Сторожинецкой ОТГ, Сторожинецкий район, г. Сторожинец, ул О.Кобылянской, 25
  • Общежитие лесного колледжа - г.Сторожинец, ул.Видинивского, 64
  • Сокирянское высшее профессиональное училище, г.Сокиряны, ул.О.Кобылянской, 105
  • Хотинская специальная школа-интернат № 2 Черновицкого областного совета, Хотинский район, г.Хотин, ул. Борули, 8
  • Ставчанский профессиональный лицей, Хотинский район, с.Ставчани
  • Хотинский колледж Подольского государственного аграрно-технического университета, Хотин, ул.Олимпийская, 66
  • Гостинично-ресторанный комплекс "Мечта", Глыбоцкий район, с.Чагор, ул.1 Пригородная,1,
  • Природно-оздоровительный комплекс "Буковинская Черешенка", Вижницкий р-н, с.Черешенка ул.Солонецкая, 53
  • Туристическая база "Кремениця", Вижницкий р-н г. Вижница ул.Яремичука, 89-б
  • Отель "Дворик", г.Черновцы, ул. Коломийска, 9-Г
  • Отель "AMM House" г.Черновцы, ул. Кишиневская, 84-А
  • Хостел "COIN" г.Черновцы, ул.Главная, 119
 

Что было раньше: По состоянию на 9 апреля в Украине зафиксировали 1892 случая заболевания коронавирус, из них 302 в Черновицкой области.

Украинская правда
Темы: Черновицкая областькоронавирусCovid-2019Украина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Черновицкая область
В трех областях объявляли угрозу вражеских БпЛА
В Черновцах обратились к Зеленскому из-за командования ТрО
В Черновицкой области ПВО сбила дрон: возник пожар из-за обломков
Последние новости
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
Все новости...
Реклама: