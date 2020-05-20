В прокуратуре не принимали решения об отводе генпрокурора Ирины Венедиктовой от дела о ранении активистом Сергеем Стерненко напавших на себя и гибели одного из них.

Источник: ответ Офиса генпрокурора на запрос "Украинской правды"

Дословно: "Сообщаем, что решение об отводе Генерального прокурора Венедиктовой И.В. в уголовном производстве… не принималось".

"Генеральный прокурор Венедиктова И.В. к группе прокуроров в указанном производстве не входила и участия в нем не принимала".

Детали: После того, как Венедиктова заявила, что постановила о своем отводе в деле, где фигурирует Стерненко, УП обратилась в Офис генпрокурора с запросом.

Редакция попросила сообщить, в частности, на основании каких норм законодательства и каким документом был постановлен отвод, о каком именно деле идет речь (о гибели напавшего или нападении на Стерненко), имела ли Венедиктова статус прокурора в производстве и в чем состояла ее участие в деле.

Также УП спросила, в каких действиях мог проявиться потенциальный конфликт интересов, о котором говорила генпрокурор. На этот вопрос ответ не была предоставлен.

У Венедиктовой не ответили, отводили ли ее от второго производства, в котором расследуется нападение на Стерненко.

Дополнено: После выхода новости Офис генпрокурора направил еще один ответ, в котором сообщил, что Венедиктова все же постановила отвод от двух дел, где Стерненко имеет процессуальный статус: о нападении на него и о якобы недекларировании имущества генпрокурором, на которое пожаловался активист.

Что было раньше: 9 травня Венедиктова заявила, что отвела себя как генпрокурора от дела Стерненко из-за потенциального конфликта интересов, так как он написал на нее заявление о преступлении.

В то же время, юрист "Центра противодействия коррупции" объяснил УП, что не существует процедуры отвода генпрокурора, а не прокурора по конкретному делу.

Напомним:

В 2018 году на одесского активиста Сергея Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая погиб нападающий.

Полиция расследует гибель нападающего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.

В начале апреля экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить Стерненко о подозрении. После этого Трепак ушел с должности.

Впоследствии Венедиктова сказала, что подозрение Стерненко будет объявлено. Вопрос заключается лишь в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.

6 мая в девяти городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко.

15 мая стало известно, что еще в апреле двум нападавшим, в том числе, умершему, объявили подозрение. Их действия квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением оружия.

Защита обеих сторон раскритиковала подозрения.

Знать больше: Майдан, наркотики, Аваков и другие войны Сергея Стерненко