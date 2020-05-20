В прокуратуре не принимали решения об отводе генпрокурора Ирины Венедиктовой от дела о ранении активистом Сергеем Стерненко напавших на себя и гибели одного из них.

Источник: ответ Офиса генпрокурора на запрос "Украинской правды"

Дословно: "Сообщаем, что решение об отводе Генерального прокурора Венедиктовой И.В. в уголовном производстве… не принималось".

"Генеральный прокурор Венедиктова И.В. к группе прокуроров в указанном производстве не входила и участия в нем не принимала".

Детали: После того, как Венедиктова заявила, что постановила о своем отводе в деле, где фигурирует Стерненко, УП обратилась в Офис генпрокурора с запросом.

Редакция попросила сообщить, в частности, на основании каких норм законодательства и каким документом был установлен отвод, о каком именно деле идет речь (о гибели напавшего или нападении на Стерненко), имела ли Венедиктова статус прокурора в производстве и в чем состояла ее участие в деле.

Также УП спросила, в каких действиях мог проявиться потенциальный конфликт интересов, о котором говорила генпрокурор. На этот вопрос ответ не была предоставлен.

У Венедиктовой не ответили, отводили ли ее от второго производства, в котором расследуется нападение на Стерненко.

Что было раньше: 9 травня Венедиктова заявила, что отвела себя как генпрокурора от дела Стерненко из-за потенциального конфликта интересов, так как он написал на нее заявление о преступлении.

В то же время, юрист "Центра противодействия коррупции" объяснил УП, что не существует процедуры отвода генпрокурора, а не прокурора по конкретному делу.

Нагадаємо:

У 2018 році на одеського активіста Сергія Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня загинув нападник.

Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.

На початку квітня ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити Стерненку про підозру. Після цього Трепак пішов з посади.

Згодом Венедіктова сказала, що підозра Стерненку буде оголошена. Питання полягає лише у кваліфікації: вбивство чи вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.

6 травня у дев'яти містах України відбулися акції на підтримку Стерненка.

15 мая стало известно, что еще в апреле двум нападавшим, в том числе, умершему, объявили подозрение. Их действия квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением оружия.

Защита обеих сторон раскритиковала подозрения.

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