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В деле против Стерненко не было обещанного отвода Венедиктовой – Офис генпрокурора

Среда, 20 мая 2020, 09:06

В прокуратуре не принимали решения об отводе генпрокурора Ирины Венедиктовой от дела о ранении активистом Сергеем Стерненко напавших на себя и гибели одного из них.

Источник: ответ Офиса генпрокурора на запрос "Украинской правды"

Дословно: "Сообщаем, что решение об отводе Генерального прокурора Венедиктовой И.В. в уголовном производстве… не принималось".

"Генеральный прокурор Венедиктова И.В. к группе прокуроров в указанном производстве не входила и участия в нем не принимала".

Детали: После того, как Венедиктова заявила, что постановила о своем отводе в деле, где фигурирует Стерненко, УП обратилась в Офис генпрокурора с запросом.

Редакция попросила сообщить, в частности, на основании каких норм законодательства и каким документом был установлен отвод, о каком именно деле идет речь (о гибели напавшего или нападении на Стерненко), имела ли Венедиктова статус прокурора в производстве и в чем состояла ее участие в деле.

 

Также УП спросила, в каких действиях мог проявиться потенциальный конфликт интересов, о котором говорила генпрокурор. На этот вопрос ответ не была предоставлен.

У Венедиктовой не ответили, отводили ли ее от второго производства, в котором расследуется нападение на Стерненко.

Что было раньше: 9 травня Венедиктова заявила, что отвела себя как генпрокурора от дела Стерненко из-за потенциального конфликта интересов, так как он написал на нее заявление о преступлении.

В то же время, юрист "Центра противодействия коррупции" объяснил УП, что не существует процедуры отвода генпрокурора, а не прокурора по конкретному делу.

Нагадаємо:

  • У 2018 році на одеського активіста Сергія Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня загинув нападник
  • Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.
  • На початку квітня ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити Стерненку про підозру. Після цього Трепак пішов з посади.
  • Згодом Венедіктова сказала, що підозра Стерненку буде оголошена. Питання полягає лише у кваліфікації: вбивство чи вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.
  • 6 травня у дев'яти містах України відбулися акції на підтримку Стерненка.
  • 15 мая стало известно, что еще в апреле двум нападавшим, в том числе, умершему, объявили подозрение. Их действия квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением оружия.
  • Защита обеих сторон раскритиковала подозрения.

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Соня Лукашова, УП
Темы: Венедиктоваактивисты


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