У Венедиктовой уточнили: отвод от дела Стерненко был, но от другого

В Офисе генерального прокурора говорят, что руководительница ведомства Ирина Венедиктова отвела себя от двух дел, где активист Сергей Стерненко имеет процессуальный статус: о нападении на него и о якобы недекларировании имущества генпрокурором, заявление о чем написал активист.

Источник: ответ Офиса генпрокурора на запрос "Украинской правды", присланный как уточнение к предыдущей новости

Дословно: "6 мая 2020 года Генеральным прокурором Венедиктовой И.В. вынесены постановления об отводе от выполнения полномочий руководителя органа прокуратуры и Генерального прокурора в указанных уголовных производствах.

Соответствующие решения об отводе приняты для предотвращения и урегулирования конфликта интересов".

Детали: В Офисе генпрокурора говорят, что отводы были вынесены с учетом статей 37, 77 и 83 Уголовно-процессуального кодекса. Эти статьи регулируют, в частности, отвод прокурора в конкретном производстве, но там не идет речь о процедуре отвода генпрокурора.

Ранее юрист "Центра противодействия коррупции" объяснял УП, что такой процедуры не существует.

В деле против Стерненко – о ранении его нападавших и гибель одного из них – активист не имеет статуса заявителя, потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого. Поэтому Венедиктова не постановляла свой отвод в этом деле.

Что было раньше: 9 травня Венедиктова заявила, что отвела себя как генпрокурора от дела Стерненко из-за потенциального конфликта интересов, так как он написал на нее заявление о преступлении.

В то же время, юрист "Центра противодействия коррупции" объяснил УП, что не существует процедуры отвода генпрокурора, а не прокурора по конкретному делу.

Позже прокуратура ответила на запрос УП, что отвода Венедиктовой в деле против Стерненко не было.

Напомним:

В 2018 году на одесского активиста Сергея Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая погиб нападающий.

Полиция расследует гибель нападающего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.

В начале апреля экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить Стерненко о подозрении. После этого Трепак ушел с должности.

Впоследствии Венедиктова сказала, что подозрение Стерненко будет объявлено. Вопрос заключается лишь в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.

6 мая в девяти городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко.

15 мая стало известно, что еще в апреле двум нападавшим, в том числе, умершему, объявили подозрение. Их действия квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением оружия.

Защита обеих сторон раскритиковала подозрения.

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