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У справі проти Стерненка не було обіцяного відводу Венедіктової – Офіс генпрокурора

Середа, 20 травня 2020, 09:06

У прокуратурі не приймали рішення про відвід генпрокурора Ірини Венедіктової від справи про поранення активістом Сергієм Стерненком своїх нападників та загибель одного з них.

Джерело: відповідь Офісу генпрокурора на запит "Української правди"

Дослівно: "Повідомляємо, що рішення про відвід Генерального прокурора Венедіктової І.В. у кримінальному провадженні… не приймалось".

"Генеральний прокурор  Венедіктова І.В. до групи прокурорів у вказаному провадженні не входила та участі у ньому не приймала".

Деталі: Після того, як Венедіктова заявила, що постановила про свій відвід у справі, де фігурує Стерненко, УП звернулась до Офісу генпрокурора із запитом. 

Редакція попросила повідомити, зокрема, на підставі яких норм законодавства та яким документом був постановлений відвід, про яку саме справу йдеться (про загибель нападника чи напад на Стерненка), чи мала Венедіктова статус прокурора у провадженні та в чому полягала її участь у справі.

 

Також УП спитала, в яких діях міг проявитись потенційний конфлікт інтересів, про який говорила генпрокурорка. На це питання відповідь не була надана.

У Венедіктової не відповіли, чи відводили її від другого провадження, в якому розслідується напад на Стерненка.

Що було раніше: 9 травня Венедіктова заявила, що відвела себе як генпрокурора від справи Стерненка через потенційний конфлікт інтересів, адже той написав на неї заяву про злочин.

Водночас, юрист "Центру протидії корупції" пояснив УП, що не існує процедури відводу генпрокурора, а не прокурора у конкретній справі.

Нагадаємо:

  • У 2018 році на одеського активіста Сергія Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня загинув нападник
  • Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.
  • На початку квітня ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити Стерненку про підозру. Після цього Трепак пішов з посади.
  • Згодом Венедіктова сказала, що підозра Стерненку буде оголошена. Питання полягає лише у кваліфікації: вбивство чи вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.
  • 6 травня у дев'яти містах України відбулися акції на підтримку Стерненка.
  • 15 травня стало відомо, що ще в квітні двом нападникам, в тому числі, померлому, оголосили підозру. Їхні дії кваліфіковані як хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.
  • Захист обох сторін розкритикувала підозри.

Знати більше: Майдан, наркотики, Аваков та інші війни Сергія Стерненка

Соня Лукашова, УП
Теми: Венедіктоваактивісти


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