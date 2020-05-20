У Венедіктової уточнили: відвід від справи Стерненка був, але від іншої

В Офісі генерального прокурора кажуть, що очільниця відомства Ірина Венедіктова відвела себе від двох справ, де активіст Сергій Стерненко має процесуальний статус: про напад на нього та про нібито недекларування майна генпрокурором, на яке поскаржився активіст.

Джерело: відповідь Офісу генпрокурора на запит "Української правди", надісланий як уточнення до попередньої новини

Дослівно: "6 травня 2020 року Генеральним прокурором Венедіктовою І.В. винесено постанови про відвід від виконання повноважень керівника органу прокуратури та Генерального прокурора у зазначених кримінальних провадженнях.

Відповідні рішення про відвід прийняті для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів".

Деталі: В Офісі генпрокурора кажуть, що відводи були постановлені з урахуванням статей 37, 77 і 83 Кримінального процесуального кодексу. Ці статті регулюють, зокрема, відвід прокурора у конкретному провадженні, але там не йдеться про процедуру відводу генпрокурора.

Раніше юрист "Центру протидії корупції" пояснював УП, що такої процедури не існує.

У справі проти Стерненка – про поранення його нападників і загибель одного з них – активіст не має статусу заявника, потерпілого, підозрюваного чи обвинуваченого. Тому Венедіктова не постановляла свій відвід у цій справі.

Що було раніше: 9 травня Венедіктова заявила, що відвела себе як генпрокурора від справи Стерненка через потенційний конфлікт інтересів, адже той написав на неї заяву про злочин.

Водночас, юрист "Центру протидії корупції" пояснив УП, що не існує процедури відводу генпрокурора, а не прокурора у конкретній справі.

Пізніше прокуратура відповіла на запит УП, що відводу Венедіктової у справі проти Стерненка не було.

Нагадаємо:

У 2018 році на одеського активіста Сергія Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня загинув нападник.

Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.

На початку квітня ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити Стерненку про підозру. Після цього Трепак пішов з посади.

Згодом Венедіктова сказала, що підозра Стерненку буде оголошена. Питання полягає лише у кваліфікації: вбивство чи вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.

6 травня у дев'яти містах України відбулися акції на підтримку Стерненка.

15 травня стало відомо, що ще в квітні двом нападникам, в тому числі, померлому, оголосили підозру. Їхні дії кваліфіковані як хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.

Захист обох сторін розкритикувала підозри.

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