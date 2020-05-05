В Раде зарегистрировали постановление о выходе парламента из карантина 18 мая

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия зарегистрировал постановление, согласно которому Верховная Рада возобновит работу согласно календарному плану с 18 мая.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на проект постановления, комментарий Арахамии УП

Детали: Согласно тексту документа, Раде предлагается признать утратившим силу п.1 постановления парламента "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина" и с 18 мая перейти к работе в режиме, предусмотренном календарному плану третьей сессии.

В комментарии УП Арахамия подтвердил, что подал именно такой проект постановления.

Согласно календарному плану, 18 мая (во вторник) должно состояться очередное заседание парламента.

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