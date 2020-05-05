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В Раде зарегистрировали постановление о выходе парламента из карантина 18 мая

Вторник, 5 мая 2020, 18:51

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия зарегистрировал постановление, согласно которому Верховная Рада возобновит работу согласно календарному плану с 18 мая.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на проект постановления, комментарий Арахамии УП

Детали: Согласно тексту документа, Раде предлагается признать утратившим силу п.1 постановления парламента "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина" и с 18 мая перейти к работе в режиме, предусмотренном календарному плану третьей сессии.

В комментарии УП Арахамия подтвердил, что подал именно такой проект постановления.

Согласно календарному плану, 18 мая (во вторник) должно состояться очередное заседание парламента.

Предыстория:

  • На внеочередном заседании 17 марта Верховная Рада внесла изменения в календарный план проведения третьей сессии парламента, отменив все пленарные заседания до 3 апреля в связи с карантином из-за коронавируса в Украине.
  • Президент Владимир Зеленский высказал мнение, что Рада должна работать по ранее установленному плану и воплощать реформы.
  • Позже в Аппарате Рады заявили, что до завершения общенационального карантина парламент будет работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях и группах.

Темы: Арахамия Слуга народаВерховная Радакарантин


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