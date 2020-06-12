Судебная охрана объяснила, почему не пускала людей на суд по Стерненко

Служба судебной охраны Киева и области заявляет, что ее сотрудники ограничили допуск людей, собравшихся возле Шевченковского суда в поддержку активиста Сергея Стерненко из-за карантинных требований, но силу и спецсредства к людям не применяли.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-офицера управления Службы судебной охраны Киева и области Николая Жуковича

Прямая речь: "На заседание не попало много журналистов. Активисты пытались прорваться, и их не пропустили в силу действующих карантинных ограничений. Никакой физической силы и спецсредств сотрудники судебной охраны по отношению к собравшимся в здании суда людям не применяли, просто не пропускали".

Детали: По словам Жуковича, у здания суда собралось около 150 человек в поддержку Стерненко, они жгли файеры.

Он добавил, что в то же время значительная часть людей пыталась попасть непосредственно в здание суда и зал заседания, в ходе чего были повреждены металлодетекторы.



Также, по словам Жуковича, нет информации о том, что кто-либо пострадал, взрывпакеты и файеры внутри суда активисты не использовали.

Что было раньше: Под Шевченковским райсудом Киева, который должен избрать меру пресечения Сергею Стерненко, подозреваемому в убийстве вероятного напавшего на него, произошли столкновения с полицией. Служба судебной охраны и полиция не пускали людей, которые собрались в поддержку Стерненко, в зал суда. Также не допускали большинство журналистов.

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