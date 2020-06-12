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Судебная охрана объяснила, почему не пускала людей на суд по Стерненко

Пятница, 12 июня 2020, 19:05
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Служба судебной охраны Киева и области заявляет, что ее сотрудники ограничили допуск людей, собравшихся возле Шевченковского суда в поддержку активиста Сергея Стерненко из-за карантинных требований, но силу и спецсредства к людям не применяли.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-офицера управления Службы судебной охраны Киева и области Николая Жуковича

Прямая речь: "На заседание не попало много журналистов. Активисты пытались прорваться, и их не пропустили в силу действующих карантинных ограничений. Никакой физической силы и спецсредств сотрудники судебной охраны по отношению к собравшимся в здании суда людям не применяли, просто не пропускали".

Детали: По словам Жуковича, у здания суда собралось около 150 человек в поддержку Стерненко, они жгли файеры.

Он добавил, что в то же время  значительная часть людей пыталась попасть непосредственно в здание суда и зал заседания, в ходе чего были повреждены металлодетекторы.

Также, по словам Жуковича, нет информации о том, что кто-либо пострадал, взрывпакеты и файеры внутри суда активисты не использовали.

Что было раньше: Под Шевченковским райсудом Киева, который должен избрать меру пресечения Сергею Стерненко, подозреваемому в убийстве вероятного напавшего на него, произошли столкновения с полицией. Служба судебной охраны и полиция не пускали людей, которые собрались в поддержку Стерненко, в зал суда. Также не допускали большинство журналистов.

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Предыстория:

  • В 2018 году на экслидера одесского Сергея Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая погиб нападавший.
  • Полиция расследует гибель нападавшего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.
  • В начале апреля экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить Стерненко о подозрении. После этого Трепак ушел с должности.
  • Впоследствии Венедиктова сказала, что подозрение Стерненко будет объявлено. Вопрос заключается лишь в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.
  • 6 мая в девяти городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко.
  • 14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ на 18 мая для "для участия в следственных и процессуальных действиях". Активист предполагал, что ему предъявят подозрение в убийстве, однако этого не случилось.
  • 15 мая стало известно, что двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, объявлено подозрение в хулиганстве, а 10 июня – что прокуратура закрыла производство против погибшего Кузнецова.
  • Утром 11 июня к Стерненко пришли правоохранители с постановлением суда о принудительном приводе в СБУ.
  • В тот же день ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве.
  • Правоохранители просят суд отправили Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест.

Темы: активистыКиевсуд


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