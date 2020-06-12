Судова охорона пояснила, чому не пускала людей на суд по Стерненку

Служба судової охорони Києва та області заявляє, що її співробітники обмежили допуск людей, які зібралися під Шевченківським судом на підтримку активіста Сергія Стерненка, через карантинні вимоги, але силу і спецзасоби до людей не застосовували.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресофіцера управління Служби судової охорони Києва та області Миколу Жуковича

Пряма мова: "На засідання не потрапило багато журналістів. Активісти намагалися прорватися, і їх не пропустили в силу діючих карантинних обмежень. Ніякої фізичної сили і спецзасобів співробітники судової охорони по відношенню до присутніх у будівлі суду людей не застосовували, просто не пропускали".

Деталі: За словами Жуковича, у будівлі суду зібралося близько 150 осіб на підтримку Стерненка, вони палили фаєри.

Він додав, що в той же час значна частина людей намагалася потрапити безпосередньо в будівлю суду і зал засідання, у результаті чого пошкодили металодетектори.

Також, за словами Жуковича, немає інформації про те, що хтось постраждав, вибухові пакети та фаєри всередині суду активісти не використовували.

Що було раніше: Під Шевченківським райсудом Києва, який має обрати запобіжний захід Сергію Стерненку, підозрюваному у вбивстві свого ймовірного нападника, відбулись сутички з поліцією. Служба судової охорони та поліція не пускали людей, які зібрались на підтримку Стерненка до зали суду. Також не допускали більшість журналістів.

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