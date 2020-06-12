Судова охорона пояснила, чому не пускала людей на суд по Стерненку
Служба судової охорони Києва та області заявляє, що її співробітники обмежили допуск людей, які зібралися під Шевченківським судом на підтримку активіста Сергія Стерненка, через карантинні вимоги, але силу і спецзасоби до людей не застосовували.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресофіцера управління Служби судової охорони Києва та області Миколу Жуковича
Пряма мова: "На засідання не потрапило багато журналістів. Активісти намагалися прорватися, і їх не пропустили в силу діючих карантинних обмежень. Ніякої фізичної сили і спецзасобів співробітники судової охорони по відношенню до присутніх у будівлі суду людей не застосовували, просто не пропускали".
Деталі: За словами Жуковича, у будівлі суду зібралося близько 150 осіб на підтримку Стерненка, вони палили фаєри.
Він додав, що в той же час значна частина людей намагалася потрапити безпосередньо в будівлю суду і зал засідання, у результаті чого пошкодили металодетектори.
Також, за словами Жуковича, немає інформації про те, що хтось постраждав, вибухові пакети та фаєри всередині суду активісти не використовували.
Що було раніше: Під Шевченківським райсудом Києва, який має обрати запобіжний захід Сергію Стерненку, підозрюваному у вбивстві свого ймовірного нападника, відбулись сутички з поліцією. Служба судової охорони та поліція не пускали людей, які зібрались на підтримку Стерненка до зали суду. Також не допускали більшість журналістів.
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Передісторія:
- У 2018 році на колишнього лідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня загинув нападник.
- Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.
- На початку квітня ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити Стерненку про підозру. Після цього Трепак пішов з посади.
- Згодом Венедіктова сказала, що підозра Стерненку буде оголошена. Питання полягає лише у кваліфікації: вбивство чи вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.
- 6 травня у дев'яти містах України відбулися акції на підтримку Стерненка.
- 15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на екслідера місцевого осередку "Правого сектору", оголосили підозру в хуліганстві, а 10 червня – що прокуратура закрила провадження проти загиблого Кузнєцова.
- Вранці 11 червня до Стерненка прийшли правоохоронці із ухвалою суду про примусовий привід до СБУ.
- Того ж дня йому повідомили про підозру в умисному вбивстві.
- Правоохоронці просять суд відправили Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт.