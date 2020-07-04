В парке Шевченко в Киеве проходит акция "200 дней лжи" в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

Все фото Эльдара Сарахмана, УП

Источник: корреспондент УП с места событий

Детали: В парке Шевченко проходит концерт. После него участники акции намерены пойти маршем к МВД и Офису президента.

По состоянию на 12:30 в акции принимают участие до 500 человек, но их количество увеличивается.

Среди участников – общественные активисты, волонтеры, военные, представители националистических организаций.

На импровизированный сцене – на крыше автомобиля – выступают музыканты: Кристина Панасюк, Тайна Риц, Алексей Бык.

Что предшествовало: Недавно в Нацполиции заявили, что дело Шеремета готово к передаче в суд, и начало его рассмотрения зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат знакомиться с материалами.

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Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

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