В центре Киева проходит акция "200 дней лжи" в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

Все фото Эльдара Сарахмана, УП

Источник: корреспондент УП с места событий

Детали: Сначала в парке Шевченко прошел концерт.

На импровизированный сцене – на крыше автомобиля – выступают музыканты: Кристина Панасюк, Тайна Риц, Алексей Бык.

Среди участников – общественные активисты, волонтеры, военные, представители националистических организаций.

Позже по меньшей мере 2500 человек двинулись к МВД шествием по центру Киева.

Они выкрикивают "Аваков черт", "Доказательства или отставка", "Свободу врачу Кузьминко".

Под стенами МВД на асфальте участники акции сделали надпись "Хватит врать", а также зажгли файеры.

Перед людьми выступили активисты.

Позже колонна двинулась к Офису президента.

Что предшествовало: Недавно в Нацполиции заявили, что дело Шеремета готово к передаче в суд, и начало его рассмотрения зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат знакомиться с материалами.

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Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

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