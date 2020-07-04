Тысячи людей вышли в поддержку подозреваемых по делу Шеремета
В центре Киева проходит акция "200 дней лжи" в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.
Источник: корреспондент УП с места событий
Детали: Сначала в парке Шевченко прошел концерт.
На импровизированный сцене – на крыше автомобиля – выступают музыканты: Кристина Панасюк, Тайна Риц, Алексей Бык.
Среди участников – общественные активисты, волонтеры, военные, представители националистических организаций.
Позже по меньшей мере 2500 человек двинулись к МВД шествием по центру Киева.
Они выкрикивают "Аваков черт", "Доказательства или отставка", "Свободу врачу Кузьминко".
Под стенами МВД на асфальте участники акции сделали надпись "Хватит врать", а также зажгли файеры.
Перед людьми выступили активисты.
Позже колонна двинулась к Офису президента.
Что предшествовало: Недавно в Нацполиции заявили, что дело Шеремета готово к передаче в суд, и начало его рассмотрения зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат знакомиться с материалами.
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Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
- 22 мая следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
- Кузьменко и Антоненко находятся под арестом. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.
- Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.
- Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.