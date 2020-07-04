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В центре Киева собрались в поддержку подозреваемых по делу Шеремета

Суббота, 4 июля 2020, 12:42
Фото Эльдара Сарахмана, УП

В парке Шевченко в Киеве проходит акция "200 дней лжи" в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

 
Все фото Эльдара Сарахмана, УП

Источник: корреспондент УП с места событий

 

Детали: В парке Шевченко проходит концерт. После него участники акции намерены пойти маршем к МВД и Офису президента.

По состоянию на 12:30 в акции принимают участие до 500 человек, но их количество увеличивается.

Среди участников – общественные активисты, волонтеры, военные, представители националистических организаций.

 
 

На импровизированный сцене – на крыше автомобиля – выступают музыканты: Кристина Панасюк, Тайна Риц, Алексей Бык.

Что предшествовало: Недавно в Нацполиции заявили, что дело Шеремета готово к передаче в суд, и начало его рассмотрения зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат знакомиться с материалами.

Знать больше: Работа над ошибками и неснятые вопросы. Что означает новая версия следствия по делу Шеремета

Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
  • Кузьменко и Антоненко находятся под арестом. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.
  • Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

Эльдар Сарахман, Катерина Тищенко, УП
Темы: Дело Шереметаакции


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