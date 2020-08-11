Новости 11 августа: Тесла Богдана, Беларусь Лукашенко

Богдану сожгли Теслу, Тихановская выехала из Беларуси в Литву — актуальные новости 11 августа.

О Тесле

Бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану этой ночью сожгли электромобиль "Tesla".

Он опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором неизвестный поджигает его электрокар, и заявил, что расценивает это как угрозу от власти.

О Беларуси

Оппозиционная кандидат на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская покинула Беларусь и прибыла в Литву.

"Не дай Бог, оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я": в видеообращении Тихановская объяснила, что сама приняла решение уехать из Беларуси к детям, хотя это было тяжелым решением.

Позднее появилось еще одно ее обращение к белорусам, в котором она призвала их не противодействовать стражам порядка, не выходить на протесты и уважать закон.

"Человек, который три часа находится в одиночестве с двумя представителями силовых структур, может прочитать любой текст" — представитель избирательного штаба Тихановской объяснила, что видеообращение было записано в кабинете главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной.

Тем временем в Беларуси началась общенациональная забастовка, работники предприятий в Минске и других городах массово покидают рабочие места.

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