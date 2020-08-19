Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости 19 августа: Лукашенко против Запада, Борис Патон

Среда, 19 августа 2020, 21:00
Новости 19 августа: Лукашенко против Запада, Борис Патон
Радио Свобода

Лукашенко ответил на критику Запада, умер Борис Патон — актуальные новости 19 августа.

О Беларуси

Светлана Тихановская записала обращение к лидерам ЕС и призвала их не признавать результаты сфальсифицированных выборов, а также "поддержать пробуждение Беларуси".

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко призвал руководство западных стран, которые его осуждают, не лезть в чужие дела, а заниматься своими.

Кроме этого Лукашенко обвинил участников протестов в угрозах членам семей военных, милиции, спецслужб, госслужащих, работников СМИ.

Координационный совет белорусской оппозиции по транзиту власти продолжит работу, несмотря на угрозы со стороны Лукашенко.

Европейский Союз не признал результаты выборов президента Беларуси.

Лукашенко по итогам заседания Совета безопасности дал 7 поручений силовикам и другим ведомствам для "стабилизации обстановки в стране".

О Патоне

На 102 году жизни скончался выдающийся украинский ученый Борис Патон.

О телеграм-канале Украинской правды

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Руководитель ОП Андрей Ермак отказался комментировать информацию о якобы намерении украинских спецслужб провести спецоперацию по задержанию "вагнеровцев".

За сутки 18 августа в Украине COVID-19 диагностировали 1967 людям, 28 больных умерли, 812 человек выздоровели.

Также был установлен антирекорд по количеству госпитализированных: во вторник в больницы попали 463 больных с коронавирусом.

Задержанный снайпер так называемой "ЛНР" рассказал, что боевики сформировали заградительные отряды, которые должны были расстреливать всех, кто решит сдаваться и бежать домой.

Печерский райсуд повторно арестовал коллекцию картин бывшего президента Петра Порошенко.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Последние новости
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
Все новости...
Реклама: