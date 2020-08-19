Новости 19 августа: Лукашенко против Запада, Борис Патон

Лукашенко ответил на критику Запада, умер Борис Патон — актуальные новости 19 августа.

О Беларуси

Светлана Тихановская записала обращение к лидерам ЕС и призвала их не признавать результаты сфальсифицированных выборов, а также "поддержать пробуждение Беларуси".

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко призвал руководство западных стран, которые его осуждают, не лезть в чужие дела, а заниматься своими.

Кроме этого Лукашенко обвинил участников протестов в угрозах членам семей военных, милиции, спецслужб, госслужащих, работников СМИ.

Координационный совет белорусской оппозиции по транзиту власти продолжит работу, несмотря на угрозы со стороны Лукашенко.

Европейский Союз не признал результаты выборов президента Беларуси.

Лукашенко по итогам заседания Совета безопасности дал 7 поручений силовикам и другим ведомствам для "стабилизации обстановки в стране".

О Патоне

На 102 году жизни скончался выдающийся украинский ученый Борис Патон.

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