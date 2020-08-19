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Новини 19 серпня: Лукашенко проти Заходу, Борис Патон

Середа, 19 серпня 2020, 21:00
Радіо Свобода

Лукашенко відповів на критику Заходу, помер Борис Патон — актуальні новини 19 серпня.

Про Білорусь

Світлана Тихановська записала звернення до лідерів ЄС та закликала їх не визнавати сфальсифікованих виборів, а також "підтримати пробудження Білорусі".

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко закликав керівництво західних країн, які його засуджують, не лізти в чужі справи, а займатися своїми.

Крім цього Лукашенко звинуватив учасників протестів у погрозах членам сімей військових, міліції, спецслужб, держслужбовців, працівників ЗМІ.

Координаційна рада білоруської опозиції з транзиту влади продовжить роботу, незважаючи на погрози з боку Лукашенка.

Євросоюз не визнав результати виборів президента Білорусі.

Лукашенко за підсумками засідання Ради безпеки дав 7 доручень силовикам і іншим відомствам для "стабілізації ситуації в країні".

Про Патона

На 102 році життя помер видатний український науковець Борис Патон.

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Українська правда


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