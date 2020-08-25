Главные новости понедельника и ночи: День Независимости, отравление Навального

Украина отметила День Независимости, немецкие врачи заявили, что Навального отравили – новости, которые были актуальны 24 августа.

О Дне Независимости

По случаю 29-й годовщины Независимости президент Владимир Зеленский выступил на Софиевской площади в Киеве.

Он отметил, что те, кто без боя отдал часть украинской территории, должны давать показания.

По мнению Зеленского, военная техника должна быть на Востоке, а не на параде в Киеве, а большой парад в Украине устроят, когда она вернет все свои территории.

Зеленский также присвоил почетные звания "Заслуженный артист Украины" белорусскому исполнителю, экс-лидеру группы "Ляпис Трубецкой" Сергею Михалку и украинскому певцу и режиссеру Михаилу Хоме, известному как DZIDZIO.

На противовес официальным мероприятиям, ветераны и волонтеры провели марш в центре Киева. На Крещатике их встречали люди с цветами и флагами.

Представители групп "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что не давали разрешения использовать свои композиции на концерте "Песенная история современной Украины" ко Дню Независимости.

Об отравление Навального

Берлинская клиника "Шарите", куда был доставлен российский оппозиционер Алексей Навальный, сообщила о результатах клинических исследований – политика отравили.

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