Головні новини понеділка і ночі: День Незалежності, отруєння Навального

Україна відзначила День Незалежності, німецькі лікарі заявили, що Навального отруїли – новини, які були актуальні 24 серпня.

Про День Незалежності

З нагоди 29-ї річниці Незалежності президент Володимир Зеленський виступив на Софіївській площі в Києві.

Він наголосив, що ті, хто без бою віддав частину української території, мають давати свідчення.

На думку Зеленського, військова техніка має бути на Сході, а не на параді у Києві, а великий парад в Україні влаштують, коли вона поверне всі свої території.

Зеленський також присвоїв почесні звання "Заслужений артист України" білоруському виконавцю, екслідеру гурту "Ляпис Трубецкой" Сергію Міхалку та українському співакові та режисеру Михайлу Хомі, відомому як DZIDZIO.

На противагу офіційним заходам, ветерани та волонтери пройшли ходою у центрі столиці. На Хрещатику їх чекали сотні людей із квітами та та прапорами.

Представники гуртів "Бумбокс" та "Океан Ельзи" заявили, що не дозволяли використовувати свої пісні на концерті "Пісенна історія сучасної України" до Дня Незалежності, який відбувся на Софіївській площі.

Про отруєння Навального

Берлінська клініка "Шаріте", куди був доставлений російський опозиціонер Олексій Навальний, повідомила про результати клінічних досліджень – політика отруїли.

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