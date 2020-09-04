Климкин: Медведчука в "минский процесс" пригласил Порошенко, они не раз виделись

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что кума российского президента Виктора Медведчука к переговорам в минском формате привлек бывший президент Петр Порошенко.

Источник: Климкин в программе Сергея Иванова

Прямая речь Климкина: "В минский процесс его пригласил Порошенко. И с самого начала была идея, чтобы Медведчук приобщился к освобождению (пленных). Но потом, я так понимаю, Медведчука использовали как дополнительный канал какой-то коммуникации с Путиным. Я не знаю, использовали ли в 2014 году, но дальше использовали.

Думаю, да (это была идея Порошенко – ред.). А кто еще мог принять решение о привлечении Медведчука? Никто".

Детали: На упоминание слухов о том, что идея привлечь Медведчука поступала от канцлера Германии Ангелы Меркель, Климкин ответил: "Я никогда от Меркель этого не слышал – спросите Порошенко".

Прямая речь Климкина: "Я с Ирой Геращенко встречался с Медведчуком по вопросам взаимодействия по освобождению – он потом был в этой подгруппе. Это был июль и август 2014 года. Я больше (с ним) не встречался, но он потом встречался с Порошенко – и не один раз.

Я не думаю, что Меркель является большим фанатом Медведчука. Я, по крайней мере, никогда от нее этого не слышал. Возможно, это происходило тет-а-тет. Спросите Порошенко. Но я в этом очень сомневаюсь".

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