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В полиции объяснили, зачем приходили в столичный офис "Свободы"

Пятница, 4 сентября 2020, 20:42

Полиция пришла в киевский офис "Всеукраинского объединения" Свобода ", чтобы вручить повестку в уголовном производстве по факту совершения хулиганских действий представителями политсилы.

Источник: пресс-секретарь Департамента стратегических расследований Нацполиции Наталья Калиновская в комментарии УП

Прямая речь Калиновской: "Правоохранители действовали в рамках уголовного производства по поручению следователя. Работники полиции пришли только вручить повестку".

Детали: прессекретар не уточнила, кем, когда и где были совершены хулиганские действия.

Ранее председатель партии "Свобода" Олег Тягнибок сообщал, что полиция пришла в офис партии с намерением задержать депутата Киевсовета Владимира Назаренко. Калиновская заверила, что никаких задержаний в тот вечер не планировалось.

По приезду полиции возле офиса произошли столкновения. Вручили ли повестки фигурантам дела, пока неизвестно.

Что предшествовало: Вечером 2 сентября председатель фракции "Всеукраинское объединение "Свобода" в Киевском горсовете Юрий Сиротюк заявил, что подчиненные министра внутренних дел Арсена Авакова пытаются захватить офис политсилы в столице.

Роман Петренко, УП
Темы: полицияСвобода


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