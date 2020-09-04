В полиции объяснили, зачем приходили в столичный офис "Свободы"

Полиция пришла в киевский офис "Всеукраинского объединения" Свобода ", чтобы вручить повестку в уголовном производстве по факту совершения хулиганских действий представителями политсилы.

Источник: пресс-секретарь Департамента стратегических расследований Нацполиции Наталья Калиновская в комментарии УП

Прямая речь Калиновской: "Правоохранители действовали в рамках уголовного производства по поручению следователя. Работники полиции пришли только вручить повестку".

Детали: прессекретар не уточнила, кем, когда и где были совершены хулиганские действия.

Ранее председатель партии "Свобода" Олег Тягнибок сообщал, что полиция пришла в офис партии с намерением задержать депутата Киевсовета Владимира Назаренко. Калиновская заверила, что никаких задержаний в тот вечер не планировалось.

По приезду полиции возле офиса произошли столкновения. Вручили ли повестки фигурантам дела, пока неизвестно.

Что предшествовало: Вечером 2 сентября председатель фракции "Всеукраинское объединение "Свобода" в Киевском горсовете Юрий Сиротюк заявил, что подчиненные министра внутренних дел Арсена Авакова пытаются захватить офис политсилы в столице.