В полиции объяснили, зачем приходили в столичный офис "Свободы"
Полиция пришла в киевский офис "Всеукраинского объединения" Свобода ", чтобы вручить повестку в уголовном производстве по факту совершения хулиганских действий представителями политсилы.
Источник: пресс-секретарь Департамента стратегических расследований Нацполиции Наталья Калиновская в комментарии УП
Прямая речь Калиновской: "Правоохранители действовали в рамках уголовного производства по поручению следователя. Работники полиции пришли только вручить повестку".
Детали: прессекретар не уточнила, кем, когда и где были совершены хулиганские действия.
Ранее председатель партии "Свобода" Олег Тягнибок сообщал, что полиция пришла в офис партии с намерением задержать депутата Киевсовета Владимира Назаренко. Калиновская заверила, что никаких задержаний в тот вечер не планировалось.
По приезду полиции возле офиса произошли столкновения. Вручили ли повестки фигурантам дела, пока неизвестно.
Что предшествовало: Вечером 2 сентября председатель фракции "Всеукраинское объединение "Свобода" в Киевском горсовете Юрий Сиротюк заявил, что подчиненные министра внутренних дел Арсена Авакова пытаются захватить офис политсилы в столице.