Главные новости вторника и ночи: вывоз Колесниковой, избиение Балуха
Колесникова порвала на границе свой паспорт, чтобы остаться в Беларуси, Владимира Балуха сильно избили, — актуальные новости 8 сентября.
О вывозе Колесниковой
В Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину, но есть информация о задержании Колесниковой на границе.
Белорусские пограничники подтвердили задержание Колесниковой на белорусско-украинской границе, Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины.
Вскоре соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова на границе порвала свой паспорт, чтобы не допустить принудительного выезда из страны.
Об избиении Балуха
В ночь на вторник избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.
Балуха нашли избитым на Гидропарке в Киеве без мобильного телефона и банковской карты. У него тяжелая травма головы, его оперируют.
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