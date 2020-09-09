Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости вторника и ночи: вывоз Колесниковой, избиение Балуха

Среда, 9 сентября 2020, 08:00
Главные новости вторника и ночи: вывоз Колесниковой, избиение Балуха

Колесникова порвала на границе свой паспорт, чтобы остаться в Беларуси, Владимира Балуха сильно избили, — актуальные новости 8 сентября.

О вывозе Колесниковой

В Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину, но есть информация о задержании Колесниковой на границе.

Белорусские пограничники подтвердили задержание Колесниковой на белорусско-украинской границе, Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины.

Вскоре соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова на границе порвала свой паспорт, чтобы не допустить принудительного выезда из страны. 

Об избиении Балуха

В ночь на вторник избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.

Балуха нашли избитым на Гидропарке в Киеве без мобильного телефона и банковской карты. У него тяжелая травма головы, его оперируют.

О телеграм-канале Украинской правды

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП.Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

И.о. президента Беларуси Александр Лукашенко заявил в одном из интервью российским СМИ, что "возможно, немного пересидел".

Российского актера Михаила Ефремова признали виновным в совершении смертельного ДТП в центре Москвы и приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Владимир Зеленский заявил, что Украина связывалась с РФ из-за нарушения режима тишины на Донбассе, но отметил, что есть много вещей, которые не сообщают в СМИ, потому что власть хочет защитить не одного человека, а 40 миллионов украинцев.

Бывший нардеп от "Слуги народа" заявляет, что Зеленский дал указание посадить его в течение следующего месяца, и сейчас он находится на допросе в ГБР.

Журналистка Янина Соколова обнародовала новые пленки якобы вербовки украинскими спецслужбами российских наемников из частной военной компании "Вагнера", которые воевали на Донбассе.

Турция анонсировала новые карантинные ограничения из-за роста количества заражений.

8 сентября во время "Марша в поддержку репрессированных" в Минске задержали около полусотни человек.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Последние новости
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: