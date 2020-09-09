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Головні новини вівторка і ночі: вивезення Колесникової, побиття Балуха

Середа, 9 вересня 2020, 08:00

Колесникова порвала на кордоні свій паспорт, Володимира Балуха сильно побили, — актуальні новини 8 вересня.

Про вивезення Колесникової

У Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова виїхали в Україну, але є інформація про затримання Колесникової на кордоні.

Білоруські прикордонники підтвердили затримання Марії Колесникової на білорусько-українському кордоні, Антон Родненков і Іван Кравцов перебувають на території України.

Згодом соратниця Світлани Тихановської Марія Колесникова на кордоні порвала свій паспорт, щоб унеможливити примусове вивезення з країни.

Про побиття Балуха

У ніч на вівторок побили колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха.

Балуха знайшли побитим на Гідропарку в Києві без мобільного телефона і банківської картки. В нього тяжка травма голови, його оперують.

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Українська правда


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