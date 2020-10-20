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Новости 20 октября: Зеленский в Раде, Порошенко и коррупция

Вторник, 20 октября 2020, 21:13

Зеленский говорит, что сам хочет знать, где обещанные им посадки, Больше всего украинцы связывают коррупцию с Порошенко и его партией, — актуальные новости 20 октября.

О Зеленском в Раде

Президент Владимир Зеленский во время своего обращения с трибуны Верховной Рады заявил, что на Донбассе 86-день продолжается режим прекращения огня - самый длинный режим тишины за годы войны. Он также анонсировал поездку 120 нардепов от партии "Слуга народа" на Донбасс.

Помимо этого, Владимир Зеленский заявляет, что сам хочет знать и на всех совещаниях спрашивает, когда же начнутся обещанные им посадки.

Президент Владимир Зеленский в обращении к парламенту во вторник заявил, что при его президентстве удалось снять усталость международного сообщества от Украины.

Нардепы разных фракций раскритиковали послание президента Зеленского в парламенте - говорят, что нет конструктива, Зеленский оторван от реальности и занимался пиаром своей партии перед местными выборами.

О Порошенко и коррупции

Большинство украинцев не могут назвать политика или партию с безупречной репутацией, больше всего коррупцию связывают с 5-м президентом Украины Петром Порошенко и его политсилой.

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