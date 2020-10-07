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Спасатели ликвидировали основные очаги лесных пожаров на Луганщине

Среда, 7 октября 2020, 00:57
Фото: ГСЧС

По состоянию на 18:30 6 октября спасатели ликвидировали 9 очагов огня из 10, еще один очаг локализован.

Источник: сообщение ГСЧС

Дословно: "По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га. Привлечена тяжелая инженерная техника ВСУ и пожарный поезд".

 
Фото: ГСЧС

Детали: За время тушения пожаров были эвакуированы 150 человек. Количество погибших не изменилось – 11 жертв. Кроме этого, пострадали 19 человек, в том числе 3 сотрудников ГСЧС.

Уточняется информация об уничтожении и повреждении жилых домов.

К борьбе с огнем привлекли 1 тысячу 600 человек и 295 единиц техники.

 
Фото: ГСЧС

Отмечается, что наиболее сложная ситуация вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов. Там в зону поражения попало 32 населенных пунктов.

Предыстория:

  • 30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по фактам масштабных пожаров на Луганщине, где пламенем охвачено более 9300 га, начаты уголовные производства.
  • В Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей сообщили, что незаконные формирования России на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возникли новые очаги пожара.
  • По состоянию на 19:00 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек, пострадали 17.
  • 2 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что масштабные пожары в Луганской области локализованы.

Украинская правда
Темы: Луганская областьпожарГСЧС


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