Спасатели ликвидировали основные очаги лесных пожаров на Луганщине

По состоянию на 18:30 6 октября спасатели ликвидировали 9 очагов огня из 10, еще один очаг локализован.

Источник: сообщение ГСЧС

Дословно: "По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га. Привлечена тяжелая инженерная техника ВСУ и пожарный поезд".

Фото: ГСЧС

Детали: За время тушения пожаров были эвакуированы 150 человек. Количество погибших не изменилось – 11 жертв. Кроме этого, пострадали 19 человек, в том числе 3 сотрудников ГСЧС.

Уточняется информация об уничтожении и повреждении жилых домов.

К борьбе с огнем привлекли 1 тысячу 600 человек и 295 единиц техники.

Фото: ГСЧС

Отмечается, что наиболее сложная ситуация вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов. Там в зону поражения попало 32 населенных пунктов.

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