Во время протестов в Кыргызстане пострадали более 750 человек

В министерстве здравоохранения Кыргызстана сообщили, что во время акций протеста в Бишкеке пострадали 768 человек.

Источник: "Интерфакс"

Детали: По официальным данным, 550 пациентов отправили на амбулаторное лечение после оказания первой помощи. В то же время госпитализировали 218 человек, из которых 7 находятся в реанимации.

Еще один человек 2001 года рождения скончался от травмы головы.

Что предшествовало: На второй день протестов из-за результатов выборов премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов и спикер Жогорку Кенеша (парламента) Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

Предыстория: