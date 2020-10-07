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Во время протестов в Кыргызстане пострадали более 750 человек

Среда, 7 октября 2020, 07:09
Во время протестов в Кыргызстане пострадали более 750 человек
Ворота парламента, 24.kg

В министерстве здравоохранения Кыргызстана сообщили, что во время акций протеста в Бишкеке пострадали 768 человек.

Источник: "Интерфакс"

Детали: По официальным данным, 550 пациентов отправили на амбулаторное лечение после оказания первой помощи. В то же время госпитализировали 218 человек, из которых 7 находятся в реанимации.

Еще один человек 2001 года рождения скончался от травмы головы.

Что предшествовало: На второй день протестов из-за результатов выборов премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов и спикер Жогорку Кенеша (парламента) Дастанбек Джумабеков подали в отставку

Предыстория:

  • 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. По предварительным данным, избирательный порог преодолели 4 политсилы. 10 из 12 оппозиционных проигравших партий отказались признавать предварительные результаты голосования. Лидер партии "Бир Бол" Алтынбек Сулайманова призвал провести новые выборы без участия партий, связанных с властью.
  • Международные наблюдатели заявили, что на выборах были серьезные нарушения, в частности подкуп и запугивание избирателей.
  • 5 октября в столице Кыргызстана и других городах начались акции протеста против результатов парламентских выборов. Участники требовали аннулирования итогов голосования и проведения перевыборов. Силовики гранатами и водометами разогнали участников протеста. По данным МОЗ Кыргызстана, пострадали 590 граждан, из которых 150 были госпитализированы. Умер один человек.
  • Ночью участники массовой акции в столице Кыргызстана заняли здание, где размещены парламент и администрация президента.
  • 6 октября Центральная избирательная комиссия Кыргызстана приняла решение признать недействительными итоги выборов.

Украинская правда

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Темы: Кыргызстанмитинги
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