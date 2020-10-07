Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Во время протестов в Кыргызстане пострадали более 750 человек

Среда, 7 октября 2020, 07:09
Ворота парламента, 24.kg

В министерстве здравоохранения Кыргызстана сообщили, что во время акций протеста в Бишкеке пострадали 768 человек.

Источник: "Интерфакс"

Детали: По официальным данным, 550 пациентов отправили на амбулаторное лечение после оказания первой помощи. В то же время госпитализировали 218 человек, из которых 7 находятся в реанимации.

Еще один человек 2001 года рождения скончался от травмы головы.

Что предшествовало: На второй день протестов из-за результатов выборов премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов и спикер Жогорку Кенеша (парламента) Дастанбек Джумабеков подали в отставку

Предыстория:

  • 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. По предварительным данным, избирательный порог преодолели 4 политсилы. 10 из 12 оппозиционных проигравших партий отказались признавать предварительные результаты голосования. Лидер партии "Бир Бол" Алтынбек Сулайманова призвал провести новые выборы без участия партий, связанных с властью.
  • Международные наблюдатели заявили, что на выборах были серьезные нарушения, в частности подкуп и запугивание избирателей.
  • 5 октября в столице Кыргызстана и других городах начались акции протеста против результатов парламентских выборов. Участники требовали аннулирования итогов голосования и проведения перевыборов. Силовики гранатами и водометами разогнали участников протеста. По данным МОЗ Кыргызстана, пострадали 590 граждан, из которых 150 были госпитализированы. Умер один человек.
  • Ночью участники массовой акции в столице Кыргызстана заняли здание, где размещены парламент и администрация президента.
  • 6 октября Центральная избирательная комиссия Кыргызстана приняла решение признать недействительными итоги выборов.

Украинская правда
Темы: Кыргызстанмитинги


powered by lun.ua
Главное сегодня

За три дня количество случаев коронавируса выросло на 1 миллион

Нагорный Карабах: Армения заявила, что готова "к уступкам"

фото, видеоПремьер и глава парламента Кыргызстана ушли в отставку, протесты продолжаются

Новости 6 октября: саммит Украина-ЕС, встреча Медведчука с Путиным

Евросоюз согласился обновить Соглашение об ассоциации с Украиной

Саммит Украина-ЕС подтвердил полноценного возобновление безвиза после пандемии

Все новости...
Кыргызстан
Премьер и глава парламента Кыргызстана ушли в отставку, протесты продолжаются
В Кыргызстане протестующие захватили золоторудные месторождения
ЦИК Кыргызстана признал выборы недействительными
Последние новости
08:00
Главные новости вторника и ночи: саммит Украина-ЕС, встреча Медведчука и Путина
07:09
Во время протестов в Кыргызстане пострадали более 750 человек
06:22
НАПК взялось за декларацию Кивы, который заработал миллион на жомовый яме
05:02
За три дня количество случаев коронавируса выросло на 1 миллион
03:24
Трамп, который болеет COVID-19, хочет лично встретиться с Байденом на дебатах
02:29
Буковина: выздоровлений от коронавируса в два раза меньше, чем новых больных
01:37
Министерство внутренней безопасности США считает РФ главной угрозой для выборов
00:57
Спасатели ликвидировали основные очаги лесных пожаров на Луганщине
00:22
Зеленский рассчитывает, что независимый руководитель САП будет избран в ближайшие месяцы
23:58
Нагорный Карабах: Армения заявила, что готова "к уступкам"
Все новости...