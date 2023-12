В Трампа обнаружили антитела к COVID-19, а симптомов нет более суток – отчет врача

В крови президента США Дональда Трампа, который заразился коронавирусом, обнаружили антитела. Однако он себя хорошо чувствует, а лихорадки нет уже более 4 дней.

Источник: отчет лечащего врача Трампа Шона Конли

Дословно: "У него уже четыре дня нет температуры, более 24 часов нет симптомов.

По состоянию на 7 октября в анализах президента присутствует регистрируемый уровень антител к SARS-CoV-2 IgG из проб, взятых в понедельник, 5 октября".

Детали: Медик уверяет, что все жизненно важные показатели президента США в норме.

Это первая информация доктора Конли с понедельника.

The President this morning says "I feel great!"



This is an official note from his doctor. pic.twitter.com/f5862nvMeN