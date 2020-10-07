В Трампа обнаружили антитела к COVID-19, а симптомов нет более суток – отчет врача
Среда, 7 октября 2020, 20:48
В крови президента США Дональда Трампа, который заразился коронавирусом, обнаружили антитела. Однако он себя хорошо чувствует, а лихорадки нет уже более 4 дней.
Источник: отчет лечащего врача Трампа Шона Конли
Дословно: "У него уже четыре дня нет температуры, более 24 часов нет симптомов.
По состоянию на 7 октября в анализах президента присутствует регистрируемый уровень антител к SARS-CoV-2 IgG из проб, взятых в понедельник, 5 октября".
Детали: Медик уверяет, что все жизненно важные показатели президента США в норме.
Это первая информация доктора Конли с понедельника.
The President this morning says "I feel great!"— Chris Megerian (@ChrisMegerian) October 7, 2020
This is an official note from his doctor. pic.twitter.com/f5862nvMeN
Предыстория:
- 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.
- 3 октября Трампа отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.
- 4 октября в США звучали противоречивые заявления о состоянии Трампа.
- Вечером 5 октября Трамп, у которого ранее обнаружили коронавирус, покинул медцентр и прилетел на вертолете в администрацию. Там он снял маску, несмотря на то, что болеет коронавирусом и потенциально опасен для окружающих.
- 6 октября Facebook удалил пост Трампа, в котором он утверждал, что сезонный грипп опаснее, чем коронавирус.
Украинская правда