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В Трампа обнаружили антитела к COVID-19, а симптомов нет более суток – отчет врача

Среда, 7 октября 2020, 20:48
В Трампа обнаружили антитела к COVID-19, а симптомов нет более суток – отчет врача

В крови президента США Дональда Трампа, который заразился коронавирусом, обнаружили антитела. Однако он себя хорошо чувствует, а лихорадки нет уже более 4 дней.

Источник: отчет лечащего врача Трампа Шона Конли

Дословно: "У него уже четыре дня нет температуры, более 24 часов нет симптомов.

По состоянию на 7 октября в анализах президента присутствует регистрируемый уровень антител к SARS-CoV-2 IgG из проб, взятых в понедельник, 5 октября".

Детали: Медик уверяет, что все жизненно важные показатели президента США в норме.

Это первая информация доктора Конли с понедельника.

Предыстория:

  • 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.
  • 3 октября Трампа отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.
  • 4 октября в США звучали противоречивые заявления о состоянии Трампа. 
  • Вечером 5 октября Трамп, у которого ранее обнаружили коронавирус, покинул медцентр и прилетел на вертолете в администрацию. Там он снял маску, несмотря на то, что болеет коронавирусом и потенциально опасен для окружающих.
  • 6 октября Facebook удалил пост Трампа, в котором он утверждал, что сезонный грипп опаснее, чем коронавирус.

Украинская правда

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Темы: ТрампСШАкоронавирус
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