Венедиктова отказалась открыть дело относительно госизмены Деркача и Дубинского – ЦПК
Офис генпрокурора отказался открывать уголовное дело относительно вероятной государственной измены нардепов Андрея Деркача и Александра Дубинского, а также относительно вероятного недекларирования, уклонения от уплаты налогов и отмывания средств последним.
Источник: ЦПК со ссылкой на ответ Офиса генпрокурора
Дословно ЦПК: "Генпрокурорка Венедиктова отказалась открывать производство из-за того, что ЦПК якобы "не предоставил фактических данных о совершении преступления"".
Детали: Антикоррупционеры напомнили, что обратились в Офис генпрокурора с заявлением о преступлении депутатов Деркача и Дубинского в начале октября.
Тогда нардепы во время совместной пресс-конференции заявили о необходимости расследования якобы международной коррупции, связанной с кандидатом в президенты США Джо Байденом и украинскими общественными организациями. В ЦПК подчеркнули, что эта информация не была подтверждена никакими фактами.
Более того, Дубинский и Деркач инициировали создание в Верховной Раде Временной следственной комиссии по этому поводу и направили письма с дезинформацией высокопоставленным чиновникам США.
В ЦПК подчеркнули, что "предоставили вполне конкретные фактические данные о возможном совершении преступления и Деркачем, и Дубинским" и напомнили, что они не являются органом расследования, поэтому не могут предоставлять результаты прослушок и экспертиз.
Антикоррупционеры отметили, что эта ситуация еще раз доказывает фейковость отмены депутатской неприкосновенности, поскольку полномочия для возбуждения дел в отношении депутатов и объявления им подозрений имеет исключительно генпрокурор.
Что было раньше: Facebook заблокировал аккаунт украинского политика Андрея Деркача, которого в Штатах называют агентом РФ, за вмешательство в выборы США.
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Предыстория:
- 19 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.
- Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в американские выборы.
- В начале сентября Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача и еще троих граждан России. Активы граждан из санкционного списка заморожены на территории США, а лицам в США запрещено иметь с ними дело.
- Андрей Деркач назвал санкции местью и анонсировал пресс-конференцию о якобы новых расследованиях коррупции в США.