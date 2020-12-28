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Новости 28 декабря: январский локдаун не отменят, глава КС не явился для вручения подозрения

Понедельник, 28 декабря 2020, 21:35

Степанов объяснил, почему январский локдаун не отменят, Глава КС не явился для вручения подозрения, — актуальные новости 28 декабря.

О январском локдауне

Министерство здравоохранения не планирует отменять или переносить усиленный локдаун января, так как, кроме прогнозируемого увеличения заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников, ожидается также сезонная вспышка гриппа. 

О Тупицком и ОГП

Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому в связи с его неявкой в понедельник на процессуальные действия. Также ОГП направил ходатайство президенту об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца.

В КС утверждают, что Тупицкий не пришел в понедельник в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий по уважительной причине. 

Помимо этого, Конституционный суд заявляет, что законодательство не позволяет президенту отстранять от должности судью КС.

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