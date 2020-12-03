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Судьи КСУ пообщались с представителями Венецианки

Четверг, 3 декабря 2020, 16:16
Судьи КСУ пообщались с представителями Венецианки

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий с судьями провели онлайн-встречу с экспертами Венецианской комиссии.

Источник: отдел коммуникаций КСУ

Дословно: "Обсудили ряд вопросов о процессе реформирования законодательства, касающегося порядка организации и деятельности КС и статуса судей.

Во время встречи собеседники уделили внимание и другим актуальным темам и выразили готовность продолжать активный диалог для углубления сотрудничества".

Детали: Кроме Тупицкого, участвовали Виктор Городовенко, Олег Первомайский, Петр Филюк, Галина Юровская и Владимир Мойсик.

Подробностей встречи в КС не сообщили.

Напомним: 2 декабря комитет по вопросам правовой политики перенес рассмотрение всех законопроектов, касающиеся организации деятельности КС, на свое ближайшее заседание после получения заключения Венецианской комиссии - 12 декабря.

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Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.
  • Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • 16 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал создать работу группудля решения конституционного кризиса в Украине. 
  • 18 ноября Совгиря сообщила, что в Верховной Раде создали рабочую группу,которая за 2 недели должна разработать законопроекты по электронному декларированию и деятельности Конституционного суда. 
  • 27 ноября в Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации.

Украинская правда
Темы: КС
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