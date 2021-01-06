Экспертиза записей по делу Шеремета уже началась – Геращенко

Украинские эксперты уже проводят экспертизу обнародованных аудиозаписей вероятных разговоров руководства КГБ Беларуси, где обсуждали убийство журналиста Павла Шеремета.

Источник: заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко эфире Общественного радио

Прямая речь: "Для образца, если нельзя человека допросить для этого лично, будут брать какое-то его публичное выступление и сравнивать с записью. В этом случае придется идти именно таким путем. Экспертизы требуют времени, это сложная техническая и экспертно-умственная работа".

Детали: По словам Геращенко, экспертизу голосов проводят украинские специалисты по фоноскопическим экспертизам, это происходит в Украине. Результат исследования будет известен через несколько недель, возможно, месяц.

Заместитель министра также отметил, что убийство журналиста произошло на территории Украины, поэтому это дело, которое ведет исключительно наша страна, другие страны участвовать в этом не будут, только могут помогать по доброй воле раскрывать эти преступления.

В то же время Геращенко выразил сомнение, что Беларусь будет способствовать этому расследованию. Он также добавил, что страна может отказать в допросе свидетелей, и возможности заставить ее это сделать нет.

Сейчас согласовывают дату и время, когда украинские следователи смогут провести допрос лица, опубликовавшего доказательства, чтобы установить больше обстоятельств, как делали эти записи.

Геращенко уточнил, что это происходит с привлечением третьей стороны – правоохранительных органов страны, на территории которой проводится допрос. Для этого нужны международные правовые поручения, по которым страна, на территории которой проживает свидетель, разрешает провести следственные действия украинских следователей.

Что было раньше: 5 января министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что следственные действия в связи с возможным "белорусским следом" в деле убийства журналиста Павла Шеремета могут быть проведены на территории Европы уже в январе.

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