Главные новости воскресенья и ночи: потери на Донбассе, протесты в РФ, новые видео с орбиты Марса

На Донбассе в результате подрыва на взрывном устройстве погибли трое украинских военных, в России прошли акции в поддержку Алексея Навального – актуальные новости 14 февраля.

О потерях на Донбассе

14 февраля в Бахмутском районе Донецкой области в результате подрыва на взрывном устройстве погибли трое военнослужащих Вооруженных сил.

Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку прибыть на Донбасс для расследования гибели трех военных.

В Офисе президента назвали имена погибших: капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения), старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в связи со смертью трех украинских военнослужащих на подконтрольной Украине территории в районе Новолуганского.

Протесты в России

В десятках городов России и за рубежом прошла акция сторонников Алексея Навального "Любовь сильнее страха".

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