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Главные новости воскресенья и ночи: потери на Донбассе, протесты в РФ, новые видео с орбиты Марса

Понедельник, 15 февраля 2021, 07:00
Главные новости воскресенья и ночи: потери на Донбассе, протесты в РФ, новые видео с орбиты Марса

На Донбассе в результате подрыва на взрывном устройстве погибли трое украинских военных, в России прошли акции в поддержку Алексея Навального – актуальные новости 14 февраля.

О потерях на Донбассе

14 февраля в Бахмутском районе Донецкой области в результате подрыва на взрывном устройстве погибли трое военнослужащих Вооруженных сил.

Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку прибыть на Донбасс для расследования гибели трех военных.

В Офисе президента назвали имена погибших: капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения), старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в связи со смертью трех украинских военнослужащих на подконтрольной Украине территории в районе Новолуганского.

Протесты в России

В десятках городов России и за рубежом прошла акция сторонников Алексея Навального "Любовь сильнее страха".

О других важных новостях

Исследовательский зонд Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Амаль" ("Надежда"), который 9 февраля успешно достиг орбиты Марса, прислал на Землю первое фото. Как сообщает Associated Press, на фото запечатлен самый большой вулкан планеты – Олимп.

Ранее китайский космический аппарат с марсоход Tianwen-1 на борту, который 10 февраля успешно вышел на орбиту Марса, прислал на Землю два видео поверхности Красной планеты.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак утверждает, что рейтинг Владимира Зеленского падает из-за вражеской пропаганды, дезинформации и уровня информационной политики.

Президент США Джо Байден в ответ на оправдание по делу импичмента его предшественника Дональда Трампа заявил, что "демократия хрупкая, а каждый американец должен защищать правду". Напомним, что в субботу Верхняя палата Конгресса США путем общего голосования не поддержала импичмент Трампа, который 13 января был объявлен Палатой представителей.

Радио Свобода выпустила расследование о имуществе самопровозглашенного президента Беларуси.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва "не бросит Донбасс, несмотря ни на что".

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Темы: ООСкосмос
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