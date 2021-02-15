Головні новини неділі і ночі: втрати на Донбасі, протести в РФ, нові відео з орбіти Марса

На Донбасі внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинули троє українських військових, в Росії відбулися акції на підтримку Олексія Навального – актуальні новини 14 лютого.

Про втрати на Донбасі

14 лютого у Бахмутському районі Донецької області внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців Збройних сил.

Президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку прибути на Донбас для розслідування загибелі трьох військових.

В Офісі президента назвали імена загиблих: капітан Олександр Войтенко (1974 року народження), солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження).

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження у зв’язку із смертю трьох українських військовослужбовців на підконтрольній Україні території в районі Новолуганського.

Протести в Росії

У десятках міст Росії й за кордоном пройшла акція прихильників Олексія Навального "Любов сильніша за страх".

Про інші важливі новини

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