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Головні новини неділі і ночі: втрати на Донбасі, протести в РФ, нові відео з орбіти Марса

Понеділок, 15 лютого 2021, 08:00

На Донбасі внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинули троє українських військових, в Росії відбулися акції на підтримку Олексія Навального – актуальні новини 14 лютого.

Про втрати на Донбасі

14 лютого у Бахмутському районі Донецької області внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців Збройних сил.

Президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку прибути на Донбас для розслідування загибелі трьох військових.

В Офісі президента назвали імена загиблих: капітан Олександр Войтенко (1974 року народження), солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження).

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження у зв’язку із смертю трьох українських військовослужбовців на підконтрольній Україні території в районі Новолуганського.

Протести в Росії

У десятках міст Росії й за кордоном пройшла акція прихильників Олексія Навального "Любов сильніша за страх".

Про інші важливі новини

Дослідницький зонд Об'єднаних Арабських Еміратів "Аль-Амаль" ("Надія"), який 9 лютого успішно досяг орбіти Марса, надіслав на Землю перше фото. Як повідомляє Associated Press, на фото зображений найбільший вулкан планети – Олімп. 

Незадовго до цього китайський космічний апарат з марсоходом Tianwen-1 на борту, який 10 лютого успішно вийшов на орбіту Марса, надіслав на Землю два відео поверхні Червоної планети.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак стверджує, що рейтинг Володимира Зеленського падає через ворожу пропаганду, дезінформацію та рівень інформаційної політики. Нагадаємо, що згідно із останнім опитуванням "Рейтингу", Володимиру Зеленському довіряють 38% громадян, не довіряють – 58%. В свою чергу в опитуванні "Центра Разумкова" йдеться, що українці найбільше довіряють главі ВР Дмитру Разумкову (32% довіряють, 53% не довіряють) та президенту Володимиру Зеленському (відповідно 26,5% і 65,5%).

Президент США Джо Байден у відповідь на виправдання у справі імпічменту його попередника Дональда Трампа заявив, що "демократія крихка, а кожен американець має захищати правду" Нагадаємо, в суботу Верхня палата Конгресу США шляхом загального голосування не підтримала імпічмент Трампа, який 13 січня був оголошений Палатою представників.

Радіо Свобода випустила розслідування про майно самопроголошеного президента Білорусі.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва "не кине Донбас, незважаючи ні на що".

Теми: ООСкосмос
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