Новости 22 февраля: задержание топ-фигуранта дела о Приватбанке, фото Уруского и Кадырова

Под Киевом посадили самолет с топ-фигурантом дела о Приватбанке, хотел сбежать, Шмыгаль потребовал объяснений от вице-премьера относительно фото с Кадыровым, — актуальные новости 22 февраля.

О задержании топ-фигуранта дела о Приватбанке

Правоохранители задержали топ-фигуранта дела о Приватбанке, который хотел сбежать из Украины. Самолет с ним на борту посадили в аэропорту "Борисполь" под Киевом.

Задержанный в аэропорту "Борисполь" экс-первый замглавы правления Приватбанка Владимир Яценко летел из Украины в Австрию. Его подозревают в присвоении имущества.

Об Уруском и Кадырове

Премьер-министр Денис Шмыгаль потребовал объяснений от вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского относительно фото рядом с подконтрольным Кремлю главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Вскоре Уруский заявил, что на военно-технической выставке в ОАЭ не имел личных контактов с Кадыровым, но и "шарахаться" от представителей страны-агрессора не намерен.

В свою очередь Рамзан Кадыров заявляет, что понятия не имел, кто такой Олег Уруский, а посему спокойно ходил с ним рядом.

О других важных новостях

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине есть лоббисты, которые пытаются испортить отношения украинской власти с Международным валютным фондом.

Зеленский также заявил, что Конституционный суд заработает, как только удастся избавиться от его главы Александра Тупицкого - он отстранен от должности, однако продолжает ходить на работу.

Украинская делегация в Индии договорилась об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax против коронавируса.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко ожидает, что первые вакцины от коронавируса прибудут из Индии в Украину утром 23 февраля.

Подозреваемый в государственной измене блогер Анатолий Шарий не явился на допрос в СБУ 22 февраля, в спецслужбе расценивают это как сокрытие от следствия.

В компании "Спортмастер Украина" заявили, что продолжают работу в Украине, а включение Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список является неаргументированным и безосновательным.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь просит Украинскую ассоциацию футбола объяснить, почему судьи на матчах Премьер-лиги не придерживаются языкового законодательства, и на каком основании тренер ФК "Львов" получил штрафную санкцию.

Контрразведка СБУ задержала в Харькове агента российской военной разведки, который пытался получить для страны-агрессора техническую документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ "Оплот".