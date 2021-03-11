Главные новости среды и ночи: реакция на стадион Шухевича, новый мирный план

В МИД отреагировали на высказывания посла Израиля о стадионе Шухевича, Украина, Германия и Франция разработали план мирного урегулирования на Донбассе, — актуальные новости 10 марта.

О реакции на стадион Шухевича в Тернополе

В МИД Украины отреагировали на высказывания посла Израиля о стадионе Шухевича — там отмечают, что дипломаты должны работать над укреплением дружбы и взаимного уважения между украинским и израильским народами, а не наоборот.

Мэр Тернополя Сергей Надал считает, что посол Израиля в Украине, который возмутился присвоением имени Шухевича стадиону, стал заложником "советской историографии". Отменять свое решение местные власти не будут.

В то же время польский город Замостье приостановил отношения с Тернополем и отказался от общего проекта с городом из-за предоставления стадиону имени главнокомандующего УПА.

О новом плане урегулирования на Донбассе

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в рамках "нормандского формата" Украина, Германия и Франция разработали план мирного урегулирования конфликта на Донбассе и сейчас ожидают реакции России.

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