Главные новости среды и ночи: реакция на стадион Шухевича, новый мирный план
В МИД отреагировали на высказывания посла Израиля о стадионе Шухевича, Украина, Германия и Франция разработали план мирного урегулирования на Донбассе, — актуальные новости 10 марта.
О реакции на стадион Шухевича в Тернополе
В МИД Украины отреагировали на высказывания посла Израиля о стадионе Шухевича — там отмечают, что дипломаты должны работать над укреплением дружбы и взаимного уважения между украинским и израильским народами, а не наоборот.
Мэр Тернополя Сергей Надал считает, что посол Израиля в Украине, который возмутился присвоением имени Шухевича стадиону, стал заложником "советской историографии". Отменять свое решение местные власти не будут.
В то же время польский город Замостье приостановил отношения с Тернополем и отказался от общего проекта с городом из-за предоставления стадиону имени главнокомандующего УПА.
О новом плане урегулирования на Донбассе
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в рамках "нормандского формата" Украина, Германия и Франция разработали план мирного урегулирования конфликта на Донбассе и сейчас ожидают реакции России.
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