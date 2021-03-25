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Избрание мер пресечения для троих подозреваемых в хулиганстве под ОП перенесли

Четверг, 25 марта 2021, 14:31

Избрание мер пресечения членам ОО "Гонор" Сергею Филимонову и Алексею Белковскому за участие в субботней акции под Офисом президента перенесли на 30 марта, а главе инициативы "Защитим Протасов яр" Роману Ратушному – на 26 марта.

Источник: юридическая компания "Миллер", которая защищает интересы Филимонова и Белковского, и Ратушный в Facebook

Детали: Ранее заседание в отношении Сергея Филимонова и Алексея Белковского были назначены на 24 марта, а в отношении Романа Ратушного – на 25 марта.

Поскольку 24 марта заседание по делам Филимонова и Белковского не начались вовремя, адвокаты компании "Миллер" подали ходатайство о переносе заседаний.

Печерский райсуд Киева должен рассмотреть меру пресечения для Ратушного 26 марта в 12:00, для Филимонова 30 марта в 15:00, а для Белковского в тот же день в 15:30.

Ранее полиция вручила подозрения этим троим мужчинам. Им инкриминируют хулиганство (ч.4 ст. 296 УК), а Белковского также подозревают в умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 194 УК).

Прокуроры настаивают на круглосуточном домашнем аресте для активистов.

Адвокат Маси Найем заявляет, что Филимонова и Белковского подозревают в вооруженном хулиганстве безосновательно.

Ратушный отрицал, что на видео МВД об акции под Офисом президента он, и потребовал от заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко извинений за распространение персональной информации.

Предыстория:

  • Вечером 20 марта на Банковой провели акцию в поддержку осужденного экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, которому в тот день исполнилось 26 лет. Митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской, забросали здание дымовыми шашками, подожгли двери.
  • В МВД заявили, что правоохранители сознательно не вмешивались в события на Банковой. Полиция сперва начала уголовное производство по статье "хулиганство с применением оружия", а потом и по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". 
  • МВД обнародовало видео в доказательство того, что акция в поддержку Сергея Стерненко 20 марта ни была мирной, и в нем назвало людей, которых подозревает в организации или активном участии в митинге.
  • Подозрения объявлены по меньшей мере 4 лицам: лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову и его соратнику Алексею Белковскому, ветерану Владиславу Гранецкому-Стафийчуку, известному как Влад Сорд (Змей), главе инициативы "Защитим Протасов яр" Роману Ратушному.
  • Влада Сорда Печерский райсуд отправил под круглосуточный домашний арест 23 марта.
  • Повреждения здания в Офисе президента оценили в 2 млн гривен 22 марта фасад начали чистить от краски.

Темы: активистыОфис президентаСтерненкоакциисуд


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