Избрание мер пресечения для троих подозреваемых в хулиганстве под ОП перенесли

Избрание мер пресечения членам ОО "Гонор" Сергею Филимонову и Алексею Белковскому за участие в субботней акции под Офисом президента перенесли на 30 марта, а главе инициативы "Защитим Протасов яр" Роману Ратушному – на 26 марта.

Источник: юридическая компания "Миллер", которая защищает интересы Филимонова и Белковского, и Ратушный в Facebook

Детали: Ранее заседание в отношении Сергея Филимонова и Алексея Белковского были назначены на 24 марта, а в отношении Романа Ратушного – на 25 марта.

Поскольку 24 марта заседание по делам Филимонова и Белковского не начались вовремя, адвокаты компании "Миллер" подали ходатайство о переносе заседаний.

Печерский райсуд Киева должен рассмотреть меру пресечения для Ратушного 26 марта в 12:00, для Филимонова 30 марта в 15:00, а для Белковского в тот же день в 15:30.

Ранее полиция вручила подозрения этим троим мужчинам. Им инкриминируют хулиганство (ч.4 ст. 296 УК), а Белковского также подозревают в умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 194 УК).

Прокуроры настаивают на круглосуточном домашнем аресте для активистов.

Адвокат Маси Найем заявляет, что Филимонова и Белковского подозревают в вооруженном хулиганстве безосновательно.

Ратушный отрицал, что на видео МВД об акции под Офисом президента он, и потребовал от заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко извинений за распространение персональной информации.

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