Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Избрание мер пресечения для троих подозреваемых в хулиганстве под ОП перенесли

Четверг, 25 марта 2021, 13:31
Избрание мер пресечения для троих подозреваемых в хулиганстве под ОП перенесли

Избрание мер пресечения членам ОО "Гонор" Сергею Филимонову и Алексею Белковскому за участие в субботней акции под Офисом президента перенесли на 30 марта, а главе инициативы "Защитим Протасов яр" Роману Ратушному – на 26 марта.

Источник: юридическая компания "Миллер", которая защищает интересы Филимонова и Белковского, и Ратушный в Facebook

Детали: Ранее заседание в отношении Сергея Филимонова и Алексея Белковского были назначены на 24 марта, а в отношении Романа Ратушного – на 25 марта.

Поскольку 24 марта заседание по делам Филимонова и Белковского не начались вовремя, адвокаты компании "Миллер" подали ходатайство о переносе заседаний.

Печерский райсуд Киева должен рассмотреть меру пресечения для Ратушного 26 марта в 12:00, для Филимонова 30 марта в 15:00, а для Белковского в тот же день в 15:30.

Ранее полиция вручила подозрения этим троим мужчинам. Им инкриминируют хулиганство (ч.4 ст. 296 УК), а Белковского также подозревают в умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 194 УК).

Прокуроры настаивают на круглосуточном домашнем аресте для активистов.

Адвокат Маси Найем заявляет, что Филимонова и Белковского подозревают в вооруженном хулиганстве безосновательно.

Ратушный отрицал, что на видео МВД об акции под Офисом президента он, и потребовал от заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко извинений за распространение персональной информации.

Предыстория:

  • Вечером 20 марта на Банковой провели акцию в поддержку осужденного экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, которому в тот день исполнилось 26 лет. Митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской, забросали здание дымовыми шашками, подожгли двери.
  • В МВД заявили, что правоохранители сознательно не вмешивались в события на Банковой. Полиция сперва начала уголовное производство по статье "хулиганство с применением оружия", а потом и по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". 
  • МВД обнародовало видео в доказательство того, что акция в поддержку Сергея Стерненко 20 марта ни была мирной, и в нем назвало людей, которых подозревает в организации или активном участии в митинге.
  • Подозрения объявлены по меньшей мере 4 лицам: лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову и его соратнику Алексею Белковскому, ветерану Владиславу Гранецкому-Стафийчуку, известному как Влад Сорд (Змей), главе инициативы "Защитим Протасов яр" Роману Ратушному.
  • Влада Сорда Печерский райсуд отправил под круглосуточный домашний арест 23 марта.
  • Повреждения здания в Офисе президента оценили в 2 млн гривен 22 марта фасад начали чистить от краски.

"Украинская правда" в Threads

Темы: активистыОфис президентаСтерненкоакциисуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
активисты
Писателя Шендеровича в Литве облили кетчупом: нападавшим оказался политэмигрант из РФ
"Пример репрессий против коренного народа": Зеленский отреагировал на задержание активиста в Крыму
В Минобороны утвердили состав антикоррупционного совета
Последние новости
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
Все новости...
Реклама: