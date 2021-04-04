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В Украине 13,7 тысяч новых случаев Covid, Харьковщина вышла в "лидеры"

Воскресенье, 4 апреля 2021, 08:28
В Украине 13,7 тысяч новых случаев Covid, Харьковщина вышла в лидеры

В течение субботы, 3 апреля, в стране обнаружили еще 13 738 случаев коронавирусной болезни, больше всего – в Харьковской области.

Источник: сообщение министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: Среди 13 738 новых случаев – 504 ребенка и 216 медработников.

За минувшие сутки госпитализированы 5545 зараженных, летальных случаев - 258. При этом выздоровели 4657 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1388), Днепропетровской (1143), Одесской (1075), Хмельницкой (1060) и Львовской (865) областях. В Киеве в течение субботы выявили еще 552 человека с Covid, от вируса умерли 40 больных.

Осуществлено тестирований за сутки - 75 538 (в том числе методом ПЦР - 36311, методом ИФА - 9030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 30197).

За все время пандемии в Украине заболело 1 745 709 человек, выздоровели – 1 347 193 человека, летальных случаев – 34 333.

При этом в течение субботы вакцинацию против коронавируса сделали 3919 людям.

Напомним:

  • 2 апреля в Украине обнаружили 20 341 новый случай COVID, это был рекордный прирост с начала пандемии. В этот день наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (2053) и во Львовской (1538) области.
  • По данным Worldometers, Украина попала в первую пятерку стран по количеству умерших от коронавируса.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусХарьковская областьэпидемия
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