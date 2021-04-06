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Дело Шеремета: Венедиктова обещает учесть свидетельство белорусского информатора

Вторник, 6 апреля 2021, 15:39
Дело Шеремета: Венедиктова обещает учесть свидетельство белорусского информатора

Свидетельство бывшего сотрудника белорусского спецподразделения Игоря Макара учтут в рамках расследования уголовного дела о заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета.

Источник: генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Венедиктовой: "Следствие будет учитывать все в своем расследовании, безусловно, и эти показания (белорусского информатора - ред.) тоже. Учитывая то, что к делу слишком много вопросов, а с появлением так называемого белорусского следа - это уже международная политика, мы будем подходить к расследованию очень основательно. Следствие изучает все.

Дело резонансное и с точки зрения гражданской позиции, и с точки зрения правоохранительных органов, потому что, как вы знаете, было дело и в отношении фальсификации материалов следствием. Но это была оценочная история, которую подавала сторона защиты".

Что было раньше: В январе 2021 года белорусская оппозиция передала УП записи разговоров бывшего главы Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева о подготовке в 2012 году убийства Шеремета, а бывший белорусский спецназовец Игорь Макар дал показания украинским правоохранителям по делу Шеремета. В белорусском МИД заявили, что Макар – мошенник, и у них есть аудиозапись в доказательство этого.

Предыстория:

  • Белорусский, российский и украинский журналист, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погибот взрыва в центре Киева утром 20 июля 2016. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троихподозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь. Следствие заявляло, что Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который сначала фигурировал как организатор.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, а экспертиза необъективна. Кузьменко также критиковала экспертизу. По словам защиты, на момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко общались всего несколько раз.
  • Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекал, что к убийству Шеремета может быть причастна СБУ.

Знать больше: Работа над ошибками и неснятые вопросы. Что означает новая версия следствия по делу Шеремета

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Темы: Дело ШереметаВенедиктоваОфис генпрокурора
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