Новости 17 мая: paperless в Украине, противостояние Зеленского и Кличко

24 августа Украина войдет в режим paperless – Зеленский, В ОП подыскивают замену Кличко на посту главы КГГА, — актуальные новости 17 мая.

О paperless в Украине

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в день 30-летия своей независимости Украины войдет в режим paperless: государственные органы будут принимать от граждан документы и справки в электронном виде.

В государственном приложении "Дия" появилась функция замены водительского удостоверения и для жителей семи городов, возможность изменить место регистрации.

Помимо этого, К 2024 году в Украине планируется оцифровать все государственные услуги, охватить 95% населения доступом к качественному интернету и научить 6 миллионов украинцев базовой цифровой грамотности, а также втрое увеличить объем поступлений в IT--отрасль.

О противостоянии Зеленского и Кличко

В Офисе президента Украины подыскивают кандидатов на должность Киевской городской администрации, которую сейчас возглавляет мэр Киева Виталий Кличко.

В то же время Кличко требует от правоохранителей отчета о статусе дел, документы по которым КГГА передавала по результатам аудитов.

О других важных новостях

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