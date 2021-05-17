Новини 17 травня: paperless в Україні, протистояння Зеленського і Кличка

24 серпня Україна увійде в режим paperless – Зеленський, В ОП підшуковують заміну Кличку на посаді голови КМДА, — актуальні новини 17 травня.

Про paperless в Україні

Президент Володимир Зеленський заявляє, що в день 30-річчя своєї незалежності Україна увійде в режим paperless: державні органи прийматимуть від громадян документи й довідки в електронному вигляді.

У державному додатку "Дія" з’явилась функція заміни посвідчення водія та, для мешканців семи міст, можливість змінити місце реєстрації.

Окрім того, до 2024 року в Україні планується оцифрувати всі державні послуги, охопити 95% населення доступом до якісного інтернету і навчити 6 мільйонів українців базової цифрової грамотності, а також втричі збільшити обсяг надходжень в ІТ-галузь.

Про протистояння Зеленського і Кличка

В Офісі президента України підшуковують кандидатів на посаду Київської міської адміністрації, яку наразі очолює мер Києва Віталій Кличко.

Водночас Кличко вимагає від правоохоронців звіту щодо статусу справ, документи щодо яких КМДА передавала за результатами аудитів.

Про інші важливі новини

В офісі президента Володимира Зеленського 20 травня проведуть пресконференцію за результатами двох років перебування на посаді.

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